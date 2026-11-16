Руслан Стефанчук назвав можливим рішенням проведення парламентських засідань у захищених приміщеннях.

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Росія може завдати удару по будівлі Верховної Ради / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Найважливіше із заяв Стефанчука:

Існує загроза російських обстрілів та можливого руйнування будівлі парламенту

Парламентські засідання можуть проводити в захищених приміщеннях

Верховна Рада планує створити спеціальний механізм голосування, який дозволить народним депутатам ухвалювати рішення незалежно від їхнього фізичного місцезнаходження.

Необхідність такого рішення пов’язана із загрозою російських обстрілів та можливим руйнуванням будівлі парламенту, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час спільного брифінгу в Брюсселі з головою Європейського парламенту Робертою Метцолою.

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Він наголосив, що регулярні російські атаки на Київ створюють додаткові ризики для повноцінної роботи законодавчого органу.

За словами Стефанчука, попри обстріли, парламент продовжує виконувати свої обов’язки та ухвалювати необхідні для європейської інтеграції закони.

"Постійні атаки на Київ впливають, зокрема, і на роботу українського парламенту. Але, незважаючи на це, ми ухвалюємо всі необхідні законодавчі акти, які наближають нас до Європейського Союзу. [...] Тільки за минулий тиждень ми ухвалили 12 актів [...], спрямованих на підтримку нашого шляху до Європейського Союзу, на виконання наших зобов’язань щодо Ukraine Facility та інших питань. І ми й надалі рухатимемося цим шляхом", - заявив спікер.

Він також повідомив, що в парламентських укриттях створено необхідні умови для перебування депутатів під час повітряних тривог.

Разом із тим, як наголосив голова Ради, необхідно заздалегідь передбачити сценарії, за яких звичний формат роботи парламенту стане неможливим. Зокрема, йдеться про ймовірність знищення будівлі Верховної Ради внаслідок російських ударів.

"Окремо я розмовляв із Робертою та іншими нашими колегами-спікерами про те, що нам все одно потрібно подумати про окрему систему голосування, яка працюватиме незалежно від того, де перебуватимуть народні депутати. Адже ніхто не виключає того, що колись Росія може зруйнувати й будівлю парламенту. І тоді ми зіткнемося з питанням, коли нам знадобиться система, яка все одно забезпечить голосування народних депутатів", - повідомив Стефанчук.

Ще одним можливим рішенням він назвав проведення парламентських засідань у захищених приміщеннях, розташованих за тією самою адресою. Це дозволить не переривати законодавчу діяльність і продовжувати розгляд ініціатив, необхідних для євроінтеграції України.

/ Главред

Росія може підготувати удар по Україні із застосуванням тисячі засобів ураження

Російські війська можуть організувати масштабну атаку на енергетичну систему України, задіявши сотні ракет, безпілотників та авіаційних бомб. Інформація про ймовірні плани РФ з’явилася після того, як міністр енергетики України Денис Шмигаль передав європейським партнерам у Парижі матеріали з перехопленими даними. Про це пише The New York Times.

Згідно з отриманою інформацією, для можливої атаки супротивник розглядає застосування до 1000 одиниць озброєння. Під загрозою можуть опинитися ключові об’єкти енергетики, зокрема електроподстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Особливе занепокоєння викликає ймовірність ударів по українських атомних електростанціях. У переданих матеріалах йдеться про можливі спроби порушити роботу трьох АЕС, які продовжують функціонувати.

Для досягнення цієї мети російська сторона може націлитися на розподільні пристрої, що з’єднують атомні станції з об’єднаною енергосистемою країни. Виведення таких об’єктів з ладу може ускладнити передачу електроенергії, що виробляється АЕС, споживачам і створити додаткові проблеми для енергопостачання України.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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