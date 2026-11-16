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Обстріли РФ спричинили масштабні знеструмлення у низці областей: де ситуація найгірша

Інна Ковенько
16 листопада 2026, 17:55
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Особливо складна ситуація - у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.
Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України
Внаслідок ворожих ударів зараз є масштабні знеструмлення на сході України / Колаж: Главред, фото: Укренерго, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Російські обстріли спричинили масштабні знеструмлення на сході України
  • Найскладніша ситуація зі світлом у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі
  • Енергетики першочергово відновлюють живлення об’єктів критичної інфраструктури

Російські війська продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок останніх ударів на сході країни виникли масштабні знеструмлення, найскладніша ситуація спостерігається у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За даними енергетиків, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання у постраждалих містах суттєво обмежене. Росія вже понад місяць поспіль систематично завдає ударів по українських енергооб’єктах, намагаючись залишити без світла цілі міста та регіони.

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"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак. Першочергове завдання - відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, систем водо- та теплопостачання, а також інших важливих соціальних об’єктів", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що ситуація залишається складною, а відновлювальні роботи тривають безперервно.

Яка ситуація зі світлом у Дніпрі та області

У ДТЕК повідомляють, що після атаки РФ на енергооб’єкти особливо складна ситуація склалася у Дніпрі. За словами енергетиків, місто повністю знеструмлене. Без електрики також частина мешканців Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Насамперед повертають живлення системам водо- і теплопостачання та соціальним об’єктам.

"Повторні атаки росіян можуть загальмувати роботу. Але бригади вже на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - наголошують у компанії.

Обстріли РФ спричинили масштабні знеструмлення у низці областей: де ситуація найгірша
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Обстріли РФ спричинили масштабні знеструмлення у низці областей: де ситуація найгірша
Атомна генерація / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру - останні новини

Нагадаємо, вранці 14 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 50 тисяч родин.

Главред раніше писав, що 11 листопада Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Через атаку частина споживачів у восьми областях залишилася без світла. Найскладнішою ситуація була в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомляли в Міненерго.

Наслідки атак відчули мешканці більшості регіонів. В Укренерго попереджали, що 13 листопада світло вимикатимуть усю добу. Конкретні черги відключень для кожного регіону оприлюднюють обленерго.

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