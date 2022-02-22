В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: підсумки зустрічі депутатів із Зеленським

Війська на Донбасі / Reuters

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками і головами фракцій Верховної Ради обговорював можливість запровадження надзвичайного стану в прикордонних з Росією областях.

Як заявив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, якщо буде узгоджена позиція, то рішення можуть прийняти протягом одного дня.

"Були ідеї про введення воєнного стану, але вводити не будемо до тих пір, поки не почнеться відкрита агресія. Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області. Мені здається, особисто моя позиція, що вже потрібно вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", - зазначив він.

Що говорив Зеленський про запровадження воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи буде воєнний стан в Україні.

"Ми не віримо в те, що буде війна проти України і повномасштабна військова ескалація. Якщо буде - буде введено воєнний стан", - заявив президент України.

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Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою "державності" так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей України. Російський глава держави разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали "договори про дружбу".

Росія на базі указу Путіна ввела війська на окуповані райони Донецької та Луганської області.

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна бачить у визнання Москвою" ДНР " і " ЛНР"вихід Москви з Мінських угод. Київ ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму і терміновий саміт у нормандському форматі. При цьому українська держава залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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