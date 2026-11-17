З посиланням на очевидців стверджується, що "постраждала арка мосту", а в Керчі у мешканців вилетіли вікна внаслідок вибухів.

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Кримський міст під ударом / Главред, фото: скріншот, google.com/maps, x.com/Krymsky_bridge

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Кримський міст опинився під масованою атакою

Зафіксовано численні вибухи, є інформація про влучання

У окупованому РФ Криму зупинено рух по незаконно збудованому мосту через Керченську протоку.

"Противник знову атакував Кримський міст. Наразі рух транспорту призупинено", - написав призначений окупаційною владою гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

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При цьому ставленик окупантів РФ закликав утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

"Про розвиток ситуації повідомимо додатково", - написав Аксьонов.

Додамо, що в Мережі публікують кадри ймовірного влучання прямо в арку Кримського мосту, однак ця інформація потребує перевірки.

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Що передувало

Раніше повідомлялося про небезпеку безпілотників в анексованому Криму, канал "Кримський вітер" повідомив про численні вибухи в районі переправи та роботу ППО. З посиланням на читачів стверджується, що "дісталося арці мосту", а в Керчі у мешканців вилетіли вікна від вибухів.

/ Інфографіка: Главред

Чому РФ продовжує посилювати захист Кримського мосту

Російська сторона посилює заходи безпеки навколо Кримського мосту, побоюючись нових атак на стратегічно важливу переправу. Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко пояснює підвищену увагу до об’єкта наслідками удару у 2022 році, після якого на відновлення повноцінного транспортного сполучення знадобилося понад рік.

На думку військового експерта, той напад показав, що навіть масштабна система охорони не гарантує повної захищеності споруди. Зараз Кримський міст входить до числа найбільш ретельно охоронюваних об’єктів Росії.

"Хочу нагадати, що цей Кримський міст - один із найбільш захищених об’єктів Російської Федерації. Я думаю, що він посідає друге місце після цього кільця навколо Кремля. Цей міст дуже добре захищений, там є системи протиповітряної оборони, там є й інші системи", - заявив Риженко в ефірі телемарафону.

Як раніше повідомляв "Главред", гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив факт ранкового удару по Кримському мосту 16 листопада та заявив про вимушене обмеження руху транспорту по переправі орієнтовно до середини дня.

Раніше прес-секретар ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Кримський міст після трьох атак Сил оборони працює з численними обмеженнями і більше не виконує свою основну функцію. Вантажівки на переправу не пропускають, а паливо та важку броньовану техніку по ній не переправляють.

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