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Під загрозою - Київ та інші головні міста: Байден назвав напрямки імовірного вторгнення РФ

23 лютого 2022, 08:04
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Росія може застосувати авіацію та наступальні ракетні системи з території Білорусі, а з Чорного моря - десантні кораблі, ракетні крейсери та підводні човни.

Байден, вторгнення
Байден назвав напрямки імовірної атаки РФ на Україну / Фото Reuters, pixabay.com

Росія може почати військове вторгнення в Україну, зокрема і з боку Білорусі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своєму зверненні щодо ситуації на кордонах Росії та України 22 лютого.

За його словами, "Росія готується піти набагато глибше на початку величезної військової атаки проти України".

"Сподіваюся, я помиляюся в цьому. Сподіваюся, ми помиляємося щодо цього, але Росія вже посилила цю загрозу проти решти української території, зокрема проти головних міст і столиці - міста Києва", - підкреслив Байден.

Глава Білого дому зазначив, що Росія досі тримає на кордонах України понад 150 тисяч військових.

"Російські сили зберігають сили в Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи військову авіацію та наступальні ракетні системи", - заявив Байден.

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Також президент США підкреслив, що Росія перемістила сили ближче до українсько-російського кордону.

Крім того, за його словами, кораблі Військово-морського флоту РФ - десантні кораблі, ракетні крейсери та підводні човни - маневрують у водах Чорного моря на півдні України.

"Росія перемістила запаси крові та медичне обладнання на позиції на кордоні. Вам не потрібна кров, якщо ви не плануєте почати війну", - підкреслив Байден.

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Як повідомляв Главред, зустрічі Байдена і Путіна, схоже, найближчим часом не буде. У Білому домі заявили, що це не входить в плани президента США. Хоча раніше повідомлялося, що лідери двох країн повинні були провести саміт після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова 24 лютого (цю зустріч також скасували).

У перспективі, проведення переговорів між Байденом і Путіним зберігається, але РФ повинна виконати умову - зробити деескалацію ситуації навколо України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз - найнебезпечніший момент у сфері безпеки. За його словами, Росія продовжує планувати вторгнення в Україну. Столтенберг також повідомив про підвищену готовність до застосування в боротьбі з РФ 100 літаків.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в України є два плани на випадок подальшої агресії Росії. Зокрема, Україна буде використовувати всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію та запобігти подальшій ескалації або боротися за кожен сантиметр своєї землі.

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