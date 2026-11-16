Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав умову, за якої Росія може погодитися на участь європейців у мирних переговорах.

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Європейців на переговорах щодо України поки що не чекають / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, ОП

Головне із заяви Ушакова:

Участь Європи в наступному раунді Москва не узгоджувала

Дата нових переговорів поки що не визначена

Кремль чекає від європейців "чіткого сигналу"

Росія поки що не погодилася на участь представників Європи в наступному раунді мирних переговорів щодо України. Це суперечить заявам американської сторони та планам ЄС сформувати європейську переговорну команду.

Про це журналістам заявив помічник глави країни-агресора РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков, передає Reuters.

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Ушаков не посилався безпосередньо на слова американців, однак дав зрозуміти, що розширення формату з Москвою не обговорювалося. Поки що йдеться лише про тристоронні переговори за участю Росії, України та США.

За його словами, дата наступної зустрічі ще не визначена.

"Зараз обговорюється проведення наступного раунду в тристоронньому форматі. Ці переговори відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і було домовлено, що вони триватимуть. Дата ще не узгоджена, як і розширення формату - деякі люди про це говорять, але з нами це не узгоджено", - сказав Ушаков.

Чого Кремль очікує від європейців

За словами помічника Путіна, щоб Європа долучилася до переговорів, можливо, знадобиться ще один раунд або навіть кілька раундів тристоронніх зустрічей.

Участь європейців, зазначив Ушаков, залежить від того, чи отримає Росія "чіткий сигнал від європейців про те, чого вони хочуть і який конструктивний, істотний внесок вони можуть зробити" у врегулювання.

Що говорили у США про формат переговорів

Заява Ушакова суперечить словам спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після їхніх переговорів у Москві. Раніше Кушнер написав у X, що європейських партнерів залучать до наступного раунду, повідомляє Euronews.

"Обидві сторони тепер погодилися розширити наступний раунд переговорів, щоб включити до нього наших європейських партнерів", - написав Кушнер.

У ЄС тим часом уже визначилися зі складом своєї переговорної команди. На неформальному саміті в Дубліні 13 листопада лідери узгодили формат: країни E5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща), Єврокомісія та Європейська рада, пише "Європейська правда".

Чи отримають переговори України та Росії новий імпульс?

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу, що в Білому домі придивляються до того, хто може представляти Україну на переговорах.

"Крім того, Зеленський залишається для Трампа „персоною нон грата". Недарма на зустріч із Меланією Трамп летіли Арахамія та Лубінець. Ймовірно, це ті, кого Білий дім бачить як представників України, з якими можна вести переговори, можливо, й у рамках продовження мирних переговорів", - зазначив експерт.

Мирні переговори - новини

Як повідомляв "Главред", Австрія запропонувала наділити європейську делегацію на переговорах мандатом у чотирьох напрямках. Йдеться про політичний, безпековий, гуманітарний та економічний напрямки. Санкції у Відні пропонують зробити важелем тиску на Росію.

Голова євродипломатії Кая Каллас назвала вимоги Кремля на переговорах абсурдними. Вона заявила, що спочатку потрібно припинення вогню, а вже потім мирна угода. Серед важелів ЄС вона назвала санкції та заморожені активи.

ЗМІ з’ясували, які вимоги Росія висуває щодо Європи. За даними журналістів, Кремль пропонує Вашингтону розділити Європу на сфери впливу. Крім того, Москва вимагає від Великої Британії відмовитися від ядерного захисту інших європейських країн.

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