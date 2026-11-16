Путін змінює позицію щодо війни проти України - Трамп розкрив деталі

Президент США припустив, що Кремль хоче завершення війни проти України та прокоментував ситуацію зі Starlink.

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Про що заявив Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Ключові тези:

Трамп вважає, що Путін поступово відступає від війни

Президент США припустив, що Путін хоче завершити війну

Трамп заявив, що не чув про обмеження Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом'якшує свою позицію щодо війни проти України та хотів би її завершення. Про це Дональд Трамп заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

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Журналіст поцікавився, що потрібно для того, щоб змусити Путіна відступити, нагадавши, що російський диктатор поважає лише силу. Трамп перепитав, звідки саме має відступити глава Кремля, після чого висловив власну оцінку його позиції щодо війни.

"Я думаю, він трохи відступає. Я думаю, він міг би бути жорсткішим. Я думаю, він міг би бути набагато жорсткішим, чесно кажучи. Я думаю, він хотів би, чесно кажучи, я думаю, він хотів би, щоб це закінчилося", - заявив Трамп.

Окремо американського президента запитали про обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні. Журналіст звернув увагу, що Starshield знову обмежено в Україні, та поцікавився причинами такого рішення.

"Я не знаю, чи це так, я про це не чув. Я про це не чув", - відповів Трамп.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Чи обговорювалось питання територіальних поступок на переговорах - відповідь Буданова

Очільник Офісу президента Кирило Буданов не відповів прямо, чи продовжує Росія вимагати виведення українських військ із Донбасу. Після тристоронньої зустрічі України, США та РФ в Абу-Дабі 11 листопада він наголосив, що Київ не розголошуватиме деталі закритих консультацій до досягнення конкретного результату.

Українська делегація наразі не готова публічно розкривати зміст обговорень із представниками Росії. Буданов наголосив, що визначальним є результат переговорного процесу, а не його проміжні деталі.

"Питання, які піднімаються під час перемовин, - це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", - наголосив Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сенатор США від Республіканської партії Том Коттон назвав вимогу Росії відвести сили та інфраструктуру НАТО до кордонів 1997 року "абсурдною" та абсолютно неприйнятною, підкресливши, що Кремль у такий спосіб лише демонструє відсутність реальних намірів укладати мир. У своїй публічній заяві політик закликав Вашингтон і партнерів допомогти Україні на полі бою довести Володимиру Путіну, що цю війну неможливо виграти, а сам російський документ, датований 10 листопада і поширений без офіційного бланка чи підпису, охарактеризував як чергову спробу перетворити дипломатичний процес на фарс.

Раніше західні медіа повідомили, що під час закритих переговорів із представниками США російська делегація висунула нові ультимативні тези, які фактично повторюють вимоги Москви напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. Підготовлений Кремлем документ передбачає радикальний перегляд європейської архітектури безпеки та повернення Північноатлантичного альянсу на позиції 1997 року, що означало б виведення іноземних військових контингентів і озброєння з територій країн, які приєдналися до блоку пізніше - зокрема з Польщі, Угорщини, Чехії та держав Балтії.

Водночас Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові напрями переговорів зі США та союзниками щодо завершення війни, зосередивши увагу на питаннях територіальної цілісності, надійних гарантій безпеки та механізмах контролю за припиненням вогню. Окремо глава держави звернув увагу партнерів на критичну проблему зі зв’язком на фронті, оскільки в Україні вже п'яту добу поспіль фіксуються перебої та обмеження швидкості роботи військової супутникової мережі Starshield (до 161 км/год) уздовж лінії зіткнення та на тимчасово окупованих територіях, що заважає українським дронам-перехоплювачам ефективно знищувати швидкісні російські безпілотники.

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