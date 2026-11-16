Ризик ядерної аварії в Україні зростає - чому вважають небезпечною зиму-2026

Найгіршим сценарієм європейські регулятори називають блекаут, який одночасно зачепить дев’ять діючих реакторів.

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Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через удари по енергосистемі / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Регулюючі органи 38 країн б'ють на сполох через удари РФ по енергетиці

Найгірший сценарій - блекаут, який зачепить дев'ять реакторів

Пік ризику ядерної аварії експерти очікують цієї зими

Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через ракетно-дронові удари країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі. Про це попередили європейські ядерні регулятори, які представляють 38 країн, зокрема всі держави ЄС, США, Велику Британію, Канаду та Японію.

З закликом до Росії припинити атаки виступили HERCA (Асоціація керівників європейських органів з радіаційного захисту), WENRA (Асоціація ядерних регуляторів Західної Європи) та NORA (Керівники північних органів радіаційної безпеки). Про їхню спільну заяву повідомило агентство Reuters.

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Головне занепокоєння полягає в тому, що без стабільного електропостачання з мережі українським АЕС дедалі складніше забезпечувати охолодження ядерного матеріалу та запобігати його розплавленню. У такому випадку можливі викиди радіоактивних речовин в атмосферу, як під час Чорнобильської катастрофи 1986 року.

У спільній заяві регулятори прямо пов’язали цю загрозу з війною.

"Разом ми висловлюємо глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки, що виникають у результаті війни Росії проти України та триваючих атак на енергетичну інфраструктуру країни", - йдеться в документі.

Чому цю зиму вважають найнебезпечнішою

Голова HERCA та NORA Пер Странд зазначив, що в останні тижні російські атаки стали більш смертоносними. За його словами, ворог застосовує дрони з більш потужною боєголовкою та вищою точністю наведення.

"Через цю нову тактику росіян очевидно, що найбільший ризик ядерної аварії припаде на цю зиму", - заявив Странд.

Найгіршим сценарієм він назвав загальнонаціональне відключення української енергосистеми, яке одночасно зачепило б усі дев’ять діючих ядерних реакторів.

"Одночасний вихід з ладу дев’яти реакторів із потенційним витоком радіоактивних речовин створив би дуже серйозну ситуацію", - зазначив голова HERCA.

Странд підкреслив, що цього можна уникнути, якщо вже зараз чинити тиск на Росію, щоб вона припинила удари по енергетиці. В іншому разі європейським країнам доведеться спільно готуватися до надзвичайних ситуацій і можливих наслідків ядерної аварії.

Що відбувається з українськими АЕС

В Україні чотири атомні електростанції, три з них працюють і, за даними Reuters, забезпечують близько 80% електроенергії взимку. Окупована Запорізька АЕС електроенергію не виробляє, проте їй необхідне зовнішнє живлення для охолодження реакторів.

За даними МАГАТЕ, з початку повномасштабної війни ЗАЕС втрачала зовнішнє живлення 27 разів. В агентстві також зазначили, що військова активність дестабілізувала енергомережу України, і частина діючих енергоблоків була змушена знизити потужність.

Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути в Україні цієї зими?

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що жорсткі обмеження електропостачання цієї зими цілком імовірні.

"Абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали в листопаді 2022 року", - сказав експерт.

Говорячи про тактику ворога, Прокіп пояснив, що росіяни насамперед намагаються відключити від енергосистеми великі міста, де бракує власної генерації.

"Перша - спроби відрізати від енергосистеми великі енергодефіцитні міста, які не мають достатньої власної генерації. Це Київ та Одеса", - пояснив Прокіп.

Разом з тим аналітик звернув увагу, що подібні атаки ворог проводив і раніше, але довгострокового результату так і не досяг.

"Вони неодноразово наносили удари по цих підстанціях. І жодного разу їм не вдалося досягти такого результату, щоб серйозно вивести їх з ладу на тривалий термін - наприклад, більш ніж на десять днів", - підкреслив експерт.

Удари по енергетиці - новини

Як повідомляв Главред, 7 листопада Росія завдала масованого удару по енергетиці України. За даними Міненерго, були пошкоджені мережі, по яких електроенергія з АЕС надходить до Києва та центральних регіонів. Без світла тоді залишилися споживачі в столиці та низці областей.

На початку листопада українські атомні станції були змушені скоротити виробництво. Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив, що АЕС знизили потужність генерації через масштабні атаки. У країні тоді запровадили багатогодинні відключення світла.

Наслідки обстрілів продовжують відчувати мешканці різних регіонів. Президент Володимир Зеленський розповів, що в Білій Церкві та Броварах люди залишалися без електроенергії по кілька діб. Про це він заявив 13 листопада.

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