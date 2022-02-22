Вторгнення уже почалося: Джонсон попередив про "нову ірраціональну поведінку РФ"

Якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення, це буде катастрофою, вважає Джонсон/ GettyImages

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що план Росії щодо вторгнення в Україну у певному сенсі уже почав реалізовуватися. При цьому широкомасштабного вторгнення варто чекати найближчими годинами чи днями.

Про це він попередив українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови, пише Reuters.

"Підкреслюючи його серйозне занепокоєння щодо останніх подій у регіоні, прем'єрміністр сказав президенту Зеленському, що вважає, що вторгнення є реальною можливістю найближчими годинами і днями", – цитує видання слова пресслужби британського прем’єра.

При цьому Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України й анонсував жорсткі економічні санкції проти Росії.

Також Джонсон наголосив, що якщо Росія наважиться на широкомасштабне вторгнення в Україну, це буде справжньою катастрофою. Про це він сказав після засідання урядового комітету з надзвичайних ситуацій COBRA, пише Sky News.

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"Боюсь, все свідчить про те, що президент Путін справді налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну, захоплення, підпорядкування незалежної, суверенної європейської країни, і я думаю, давайте будемо абсолютно зрозумілими, що це буде абсолютною катастрофою", – зазначив Джонсон.

У той же час очільник британського МОЗ Саджид Джавід в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив, що дії Москви уже можна розцінювати як "початок вторгнення Росії" до України.

"Ми бачили, що він (Володимир Путін – ред.) визнав сепаратистські регіони на сході України. До того ж, є повідомлення, що він відправив війська та танки. Я думаю, що з цього можна зробити висновок, що вторгнення до України вже почалося", – зазначив він.

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого, російський президент Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР", про що його раніше попросила Держдума Росії. Путін підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". У межах підписаних документів також передбачається, що Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Президент України Володимир Зеленський після такого рішення Росії провів термінове засідання РНБО. Він заявив, що своїми рішеннями РФ легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей та ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Україна закликала світ до різкого удару по Росії після її рішення визнати "ЛДНР". Подальші дії Москви залежатимуть від того, як відреагує світова спільнота, сказав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

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