РФ підготувала понад 50 ракет для масованого удару по Україні: названо строки та цілі

Починаючи з вечора 16 листопада існує максимальна загроза нанесення удару.

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РФ готує масований удар балістикою / Колаж: Главред, Фото: Міноборони РФ, alerts.in.ua

Що відомо:

РФ підготувала понад 50 ракет для можливого масованого удару по Україні

Найбільша загроза зберігається для Києва, Дніпра та Запоріжжя

Зеленський закликав реагувати на ракетну небезпеку сьогодні, вночі та завтра

Російські війська завершили підготовку до масованої атаки по Україні із застосуванням балістичного озброєння.

Починаючи з вечора 16 листопада існує максимальна загроза нанесення удару. Про це повідомляє моніторинговий канал "єРадар".

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За оцінками моніторингового каналу, наразі Росія має орієнтовно 54 ракети різних типів, готові до застосування. Зокрема, у Брянській області зосереджено 20 балістичних ракет "Іскандер-М" та 8 балістичних ракет С-400.

У Курській області, за даними "єРадара", готові 10 протикорабельних ракет "Циркон". Ще 8 балістичних ракет KN-23 розміщені у Воронезькій області. Крім того, у районі Чорного моря зафіксовано 8 крилатих ракет морського базування "Калібр".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Які регіони України під найбільшою загрозою

За інформацією моніторингового каналу, найбільша небезпека ударів із Брянської та Курської областей існує для Києва та Київської області.

Також небезпека ударів із Воронежа зберігається для Білої Церкви, Дніпропетровської та Полтавської областей. Крім того, зафіксовано загрозу застосування крилатих ракет "Калібр" по Запоріжжю та Дніпру.

"Присутні ракети і в районі Міллерово - але інформацією щодо їх кількості ми не володіємо", - заначають монітори.

Загроза ракетного удару, за оцінкою аналітиків, зберігатиметься до моменту здійснення атаки.

Після ймовірного удару балістичними ракетами Росія може здійснити ще одну масовану атаку - із застосуванням стратегічної авіації.

"Після цієї атаки, очікуємо масований удар із застосуванням бортів стратегічної авіації, які вже розпочали підготовку та спорядження ракетами", - йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки

Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу нового російського удару. У своєму вечірньому зверненні він закликав українців не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки сьогодні ввечері, вночі та протягом наступної доби.

"Сьогодні ввечері, вночі і протягом завтрашньої доби реагуйте на сигнали ракетної небезпеки, будь ласка", - сказав глава держави.

Циркон / Інфографіка Главред

Скільки балістики на місяць може запускати РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна розповів, що Росія може запускати по Україні понад 300 балістичних ракет на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас Україна має критично мало ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

За словами Ігната, під час трьох останніх обстрілів Росія застосувала близько 39, 16 і 23 ракет відповідно. З урахуванням поодиноких пусків це приблизно 80 ракет на тиждень.

Військовий зазначив, що під час однієї з атак, коли РФ випустила 39 ракет, українській ППО вдалося збити лише п’ять. Водночас він засумнівався, що Росія зможе тривалий час підтримувати такі темпи через обмежені запаси.

Для протидії загрозі Ігнат закликав посилювати превентивні дії проти Росії. Він також наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на російську нафтогазову галузь і подальшої військової допомоги партнерів, зокрема постачання ракет для Patriot.

"Що в такому випадку може допомогти? Превентивна відповідь - тобто симетричні дії. Потрібно бити по їхніх пускових установках, по підприємствах, які виготовляють самі ракети і компоненти до них", - зазначив Ігнат.

Масовийний удар РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка має інформацію про підготовку Росією нових ударів по Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що РФ готує новий масований удар по Україні, а серед імовірних цілей лишаються енергетика та критична інфраструктура. Російські стратегічні бомбардувальники можуть упродовж пів дня перелетіти до європейської частини РФ, звідки окупанти здатні завдати наступного удару.

Зазначимо, що попередження про можливі масовані атаки з'являються приблизно кожні дві доби. 13 листопада моніторингові канали з посиланням на розвідку США попередили про можливий удар по енергетиці протягом 48 годин. Тоді йшлося про 28 балістичних ракет, сім літаків стратегічної авіації та 15 крилатих ракет Калібр.

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