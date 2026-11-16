Спочатку обіцяли завершити будівництво укриттів для трансформаторів до 1 жовтня, але підрядникам досі не вистачає коштів на бетон та арматуру.

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Захист 80% підстанцій Київської області можуть добудувати до Нового року / Колаж: Главред, фото: pexels, УНІАН

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Укриття для 80% підстанцій Київської області можуть добудувати до Нового року

Підрядникам не вистачає коштів на бетон та арматуру

Бетонні укриття приблизно для 80% підстанцій, які входять до програми захисту Київської області, можна добудувати до Нового року. Для цього потрібно дофінансувати окремі об’єкти та допомогти підрядникам оформити акти виконаних робіт, щоб трансформатори отримали захист від ударів країни-агресора РФ по енергетиці.

Про це розповів колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, отримані кошти дозволили б будівельникам розрахуватися за бетон та арматуру, які вони закупили з відстрочкою платежу.

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Олійник упевнений, що встигнути до свят реально, якщо вирішити питання з оплатою робіт.

"Я вірю, що це завдання можна виконати", - сказав він.

Що саме будують і чому терміни зірвані?

Йдеться про бетонні укриття для трансформаторів. Як пояснив екс-заступник міністра, вони мають захищати обладнання від осколків, якщо дрон потрапить поблизу.

Спочатку захист об’єктів, включаючи протидетонаційні екрани, планували завершити до 1 жовтня, однак цей термін не дотримали.

Скільки коштів виділили на захист підстанцій?

Як повідомила "Економічна правда", за оцінкою Олійника, загальна вартість робіт у Київській області становить близько 2,4 млрд гривень. Держава виділила 1,1 млрд гривень, але станом на середину жовтня чотири підрядники отримали лише близько 600 млн гривень авансів.

Крім того, за словами екс-чиновника, частина коштів півроку залишалася на рахунках обласної адміністрації без використання. Він підкреслив, що ці гроші так і не пішли на будівництво.

"На ці кошти не закуповувалися матеріали, на ці кошти не закуповувалося паливо", - заявив Олійник.

Інші цифри наводить "Фокус" з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка. За даними видання, жоден із 26 об’єктів захисту енергетики Київської області не добудовано, хоча на них виділили 1,8 млрд гривень, а підрядникам виплатили 750 млн гривень авансів.

Загалом по Україні інженерний захист облаштовують на 601 об’єкті критичної інфраструктури. За даними "Економічної правди", наприкінці жовтня міністр Микола Калашник повідомляв про 109 побудованих захисних споруд та необхідність ще 60 млрд гривень для завершення робіт і наступної черги будівництва.

Чи можна повністю захистити підстанції від ударів РФ?

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що жодні заходи не дають стовідсоткової гарантії, але відмовлятися від захисту не можна.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - підкреслив фахівець.

Говорячи про тактику ворога, експерт нагадав, що атаки на енергомережі - не новина для України.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об’єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.

Керівник сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform Олександр Візір у коментарі NV Бізнес висловив сумніви щодо ефективності витрат на захисні споруди.

"Питання "чому так сталося" цілком доречне, і воно теж спадає мені на думку. По-перше: навіщо було витрачати стільки коштів на захист, якщо його все одно зруйнували? По-друге: чи було зроблено все необхідне?", - зазначив він.

Окремо аналітик звернув увагу, що причини невдач поки що публічно ніхто не розбирає.

"Над підстанціями зводили захисні споруди - але чи були вони пробиті, обійдені або виявилися неефективними? Це важлива тема для обговорення, яку, звичайно, зараз ніхто не підніматиме", - додав Візір.

Удари по енергетиці - новини

Як повідомляв Главред, окупанти з ночі 3 листопада не припиняли ударів по енергооб’єктах України. У ISW попередили про нову тактику Кремля, який намагається змусити Україну капітулювати. Аналітики зазначають, що росіяни зосереджуються на системно важливих підстанціях та менших енергооб’єктах.

Удари по енергетиці зачепили всю генерацію країни. Президент Володимир Зеленський назвав країни, які нададуть допомогу пошкодженим електростанціям. За його словами, підтримка партнерів має вберегти енергосистему від блекауту.

Експерти також оцінюють наслідки атак для атомної енергетики. Фахівці пояснили, чим небезпечні удари РФ по енергетиці цієї зими. Йдеться про зростання ризиків ядерної аварії в Україні.

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