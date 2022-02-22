Москва не бажає розривати дипвідносини з Україною - Пєсков

Пєсков не хоче розривати відносини з Україною / Reuters

У Кремлі заявили, що не збираються розривати дипломатичні відносини з Україною і вважають це небажаним.

Про це висловився прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у вівторок, 22 лютого.

За його словами, Росія зацікавлена в дипломатичних контактах з опонентами, вона залишається відкритою до них.

"Природно, російська сторона на всіх рівнях залишається відкритою для дипломатичних контактів. Російська сторона зацікавлена в цих контактах", - сказав Пєсков.

читайте такожУкраїна не відводитиме війська з підконтрольних Києву територій Донбасу-ЗеленськийТакож він додав, що розрив зробить відносини двох країн і народів ще складнішими.

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Крім цього, те, що Росія нібито за мирне вирішення конфлікту в Україні заявили і в МЗС РФ Руденко.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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