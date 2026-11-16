Архітектурне підсвічування столиці вимкнуть, винятки зробили лише для трьох об’єктів, серед яких - пам’ятник Грушевському.

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Ліхтарі на 20 % потужності та темні парки - як тепер освітлюють Київ / Колаж: Главред, фото: flickr

Коротко:

Ліхтарі ввечері та вранці світять на 50%, вночі - на 20%

Архітектурне підсвічування вимикають, крім трьох об'єктів

На восьми вулицях ліхтарі світять на повну потужність

У Києві з сьогоднішнього дня, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення. Світлодіодні ліхтарі з функцією регулювання яскравості ввечері та вранці працюють на 50% потужності, а під час комендантської години - на 20%. До цього в столиці оголошували про повне відключення вуличного освітлення.

Новий режим стосується періоду від увімкнення освітлення до початку комендантської години та ранку після її закінчення. Про це повідомили в КП "Київміськсвітло" на порталі КМДА.

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Як працюватимуть ліхтарі в парках і скверах?

У парках і скверах ввечері та вранці вмикатиметься половина світильників, а під час комендантської години їх вимкнуть. Там, де світильники не мають функції регулювання яскравості, вночі вмикають половину ліхтарів, наявних на об’єкті.

На окремих об’єктах у парках лінії зовнішнього освітлення залишать під напругою. Це потрібно для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Що буде з підсвічуванням будівель і пам’ятників?

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Винятки зробили для трьох об’єктів, які освітлюватимуть до початку комендантської години:

підсвічування перил на Алеї художників;

функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу;

функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській.

Також архітектурне підсвічування зможуть вмикати під час релігійних свят у місцях богослужінь.

На яких вулицях Києва ліхтарі світитимуть яскравіше?

На восьми ділянках світлодіодні світильники з регулюванням яскравості працюватимуть на повну потужність, а з 00:00 до 06:00 їхню яскравість знизять до 50%:

бульвар Вацлава Гавела;

вулиця Виборзька - від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана;

вулиця Миколи Закревського;

вулиця Космонавта Поповича;

проспект Лісовий;

вулиця Райдужна;

вулиця Ревуцького;

вулиця Академіка Янгеля.

У "Київміссвітлі" пояснили, чому переглядають режим роботи ліхтарів.

"Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, умов безпеки та необхідності раціонального використання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Скільки електроенергії Київ витрачає на вуличне освітлення?

Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк у коментарі"Слово і Діло" ще до переходу на новий режим зазначав, що вуличні ліхтарі помітно впливають на загальне споживання міста.

"Якщо порахувати кількість світильників, а їх, напевно, десятки тисяч, то на загальне споживання міста це все-таки впливає. Це досить відчутна цифра", - зазначив експерт.

Крім нестачі електроенергії, за словами Павлюка, є й фінансовий бік питання: місто купує електроенергію на ринку.

"Тут є два аспекти. По-перше, не вистачає електроенергії. По-друге, місто купує її на ринку за повною ціною і платить, напевно, 12–14 гривень плюс доставка. Тобто це досить дороге задоволення", - пояснив Павлюк.

Освітлення в Києві - новини

Як повідомляв "Главред", 11 листопада в Києві ухвалили рішення про тимчасове повне відключення зовнішнього освітлення. Рішення про повне відключення ліхтарів ухвалив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА. Виняток зробили для шаф, від яких живляться засоби оповіщення.

На початку листопада столиця зіткнулася з серйозними перебоями в електропостачанні. У ніч на 7 листопада РФ завдала масованого удару по енергетиці, після чого без світла залишилися Київ і чотири області. У Міненерго повідомляли про численні пошкодження магістральних і розподільних мереж.

До цього екстрені відключення вже зачіпали столицю та область. 2 листопада через екстрені відключення електроенергії в Києві зупинився електротранспорт. Тоді без світла залишилися й мешканці області.

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