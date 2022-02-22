Бойовики "ЛНР" поклали око на всю Луганську область і пригрозили Україні

Терористи кажуть, що, згідно з їхніми "законами про держкордон", вони мають право на всю територію Луганщини. А Київ повинен "добровільно відвести війська".
"Віце-спікер парламенту" терористичної організації "ЛНР" Дмитро Хорошилов заявив, що вся Луганська область належить "республіці", тому Україна повинна "добровільно відвести війська".
"У рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області... є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми повинні закликати Україну відвести війська добровільно", - цитує Хорошилова РИА Новости.
Також представник терористів вибухнув погрозами на адресу офіційного Києва: мовляв, якщо Україна не відведе війська, то буде ухвалено рішення, яке "дозволить встановити мир і відновити територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки".
Путін визнав "ЛДНР"
21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".
Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.
Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться нібито про "миротворців".
Жителі окупованого Донецька повідомили, що пізно ввечері 22 лютого центру Донецька пройшла величезна колона військової техніки, танків у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення зі Збройними силами України.
Тим часом президент України Володимир Зеленський після термінового засідання РНБО звернувся до українців:
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що міжнародному співтовариству слід продемонструвати негайну реакцію на визнання Росією "суверенітету" так званих "ДНР" і "ЛНР". За його словами, подальші дії Москви залежатимуть від того, як відреагує світ. Російська держава повинна чітко бачити рух миру до посилення санкцій.
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