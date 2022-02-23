Маріуполь і Харків евакуювати не будуть: Кулеба озвучив два плани на випадок продовження агресії РФ

Кулеба заявив, що Україна буде боротися за кожен сантиметр своєї землі / Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в України є два плани на випадок подальшої агресії Росії.

Зокрема, Україна використовуватиме всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію та запобігти подальшій ескалації, або боротиметься за кожен сантиметр своєї землі. Про це Кулеба сказав на брифінгу за результатами переговорів з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

Також глава МЗС зазначив, що немає планів евакуювати Маріуполь або Харків.

"Ні, у нас немає таких планів. У нас є два плани. План А - використовувати всі інструменти дипломатії, щоби стримати Росію та запобігти подальшій ескалації. Якщо він провалиться, план Б - це боротися за кожен сантиметр нашої землі, кожне місто і кожне село. Боротися, поки ми не переможемо", - сказав Кулеба.

Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою на офіційному рівні так званих "ДНР" і "ЛНР" на захоплених районах Донбасу. Він підписав з Пушиліним і Пасічником договори про дружбу.

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Після цього Росія ввела війська на окупований Донбас.

Держдума РФ 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" Росії з "ДНР" і "ЛНР".

Пізніше "угоди" схвалили в Раді Федерації.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що питання "кордонів" визнаних Москвою утворень на окупованому Донбасі будуть вирішуватися в майбутньому.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ визнала "кордони" самопроголошених "Л/ДНР" відповідно до прописаних в їхніх "конституціях". За його словами, всі суперечливі питання щодо кордонів "ДНР" і "ЛНР" Кремль розраховує вирішувати шляхом переговорів.

При цьому "віцеспікер парламенту" терористичної організації "ЛНР" Дмитро Хорошилов вже заявив, що вся Луганська область належить "республіці", тому Україна повинна "добровільно відвести війська".

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