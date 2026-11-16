Стас Шурінс розповів, як у 33 роки зіткнувся з паралічем половини тіла.

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Стас Шурінс розповів подробиці раптового паралічу половини тіла / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

За словами Шурінса, напад стався несподівано, коли він перебував удома

Шурінс одразу звернувся по медичну допомогу

Латвійський співак Стас Шурінс, який став переможцем української "Фабрики зірок" у 2009 році, розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям, які пережив у 33-річному віці. У 2023 році артист раптово втратив свідомість, а половина його тіла заніміла. Лікарі підозрювали серйозне порушення здоров’я, однак не змогли встановити причину нападу.

Подробицями пережитого виконавець поділився в інтерв’ю Славі Деміну. За словами Шурінса, напад стався несподівано, коли він перебував удома. У нього скорчилося обличчя, заніміло тіло, після чого співак втратив свідомість. У той момент артист побоювався, що його може паралізувати або він взагалі помре.

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Прийшовши до тями, Шурінс одразу звернувся по медичну допомогу. Його направили на термінове обстеження, однак результати комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії не виявили жодних ушкоджень чи відхилень.

"У якийсь момент мене скрутило. Тобто у мене зведело обличчя. Це сталося вдома. Мене скрутило, я знепритомнів. Останнє, що я пам’ятаю, - це думки про те, що все, тепер або параліч, або смерть. У мене оніміла половина тіла, мене знепритомнило. Я прийшов до тями, ніби нічого й не було. Я подивився в дзеркало - все було гаразд. Я пішов до лікаря, пояснив ситуацію, мене терміново направили на КТ або МРТ. Сказали, що не виявили жодних відхилень чи ушкоджень", - розповів артист.

Сам співак припускає, що причиною погіршення самопочуття міг стати сильний стрес. У той період він страждав від апатії та безсоння, практично не міг їсти й відчував себе так, ніби перебував у постійному тумані.

Шурінс звернувся по допомогу до психіатра, який призначив йому антидепресанти. Однак довго приймати препарати артист не зміг, оскільки, за його словами, вони лише погіршували стан. Вийти з важкого періоду йому допомогла підтримка родини, зокрема дружини. Співак зізнавався, що розумів, наскільки він потрібен дружині, і це допомогло йому впоратися з переживаннями.

"Я підозрюю, що, можливо, це якось пов’язано зі стресом. У всякому разі, після цього я пішов до психіатра, мені виписали антидепресанти, які я приймав недовго, бо мені від них ставало тільки гірше. Я був у такому стані, що спав півтори години на добу, не міг їсти, у мене була така апатія, мені було важко, наче в тумані. Вийшов із цього завдяки моїй родині, дружині", - поділився співак.

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