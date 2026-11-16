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У Кремлі заговорили про швидкий мир: чому експерти не вірять росіянам

Віталій Кірсанов
16 листопада 2026, 18:49оновлено 16 листопада, 19:22
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У Кремлі нібито сказали депутатам Держдуми готуватися до "перемоги" у війні проти України.
Кремль нібито наказав депутатам
Кремль нібито наказав депутатам "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко

  • Кремль нібито наказав депутатам "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги"
  • Вадим Денисенко впевнений: до березня нічого не зміниться
  • Кремль одночасно говорить про мир і відмовляється від перемир’я

Адміністрація Путіна нібито наказала депутатам Держдуми від "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" у війні проти України та до одночасного повернення з фронту всіх учасників бойових дій. При цьому термінів закінчення війни в Кремлі не назвали. Того ж дня, коли це стало відомо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва відкидає тимчасове перемир’я і "спецоперація триває".

"Главред" з’ясував, навіщо окупанти заговорили про швидкий мир.

відео дня

Що Кремль сказав депутатам Держдуми про "перемогу" у війні проти України

Закритий семінар для фракції "Єдина Росія" відбувся 13–14 листопада. Подробиці 15 листопада з посиланням на анонімного співрозмовника оприлюднило російське видання "Ведомости". На заході виступили перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, голова партії Дмитро Медведєв та мер Москви Сергій Собянін.

Співрозмовник пропагандистського видання переказав вказівку, яку почули парламентарії. Як саме депутати мають готуватися до "перемоги" і що вважати її результатом, не уточнюється.

"Говорили, що всі мають бути готові до перемоги, коли одночасно зі спецоперації повернуться учасники бойових дій", - повідомив джерело.

Кирієнко також порадив депутатам стати "ближчими до народу": за його словами, пересічні росіяни вважають їх далекими від власних проблем.

Подробиці щодо "переможної" програми виходять далеко за межі однієї фрази. "Ведомости" опитали п’ятьох учасників і з’ясували, що семінар відбувся в підмосковній майстерні управління "Сенеж". З 349 депутатів фракції приїхало близько сотні, а такі зустрічі планують проводити регулярно.

На засіданні згадувалися й майбутні у 2030 році президентські вибори в РФ. За даними ЗМІ, Кирієнко заявив, що нібито цієї весни настрої виборців почали змінюватися, і ситуацію з рейтингами "Єдиної Росії" вдалося переломити в серпні.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Вадим Денисенко впевнений: до березня нічого не зміниться

Витік інформації з семінару в Україні сприйняли скептично. Політичний аналітик і народний депутат VIII скликання Вадим Денисенко у Facebook назвав публікаціїпро зустріч Кирієнка з фракцією "керованим зливом". За його оцінкою, теза про швидкий мир адресована насамперед внутрішній аудиторії.

"До березня все одно нічого не буде", - впевнений Денисенко.

Аналітик пов'язує час витоку інформації зі станом справ усередині Росії. За його словами, влада намагається підтримати настрої в суспільстві на тлі погіршення економічної ситуації та нової хвилі бензинової кризи.

Реальну підготовку Москви до закінчення бойових дій, вважає Денисенко, видали б нові обмеження для громадян. Поки що, зазначає він, нічого подібного не видно.

"Перед закінченням війни росіяни мають розробити якісь чергові заборони", - пише аналітик.

Але навіть такі кроки, на його думку, нічого не гарантують, бо у Кремля завжди є готове пояснення на випадок провалу. Автор також нагадав, що подібні обіцянки від того самого чиновника вже лунали.

"Росіяни завжди зможуть сказати, що мирні переговори зірвали українці, європейці та рептилоїди, які керують світом. Для особливо довірливих нагадаю: приблизно те саме й за схожих обставин Кирієнко говорив два роки тому", - підкреслив Денисенко.

Пєсков відмовився від тимчасового перемир’я з Україною

Поки одна вежа Кремля обіцяє депутатам швидке повернення військових, інша на публіці говорить про продовження бойових дій. 16 листопада прес-секретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу відповів на запитання, як нічна атака на Кримський міст співвідноситься з мирним процесом. Москва, за його словами, не згодна на паузу в бойових діях.

"Ми не хочемо тимчасового перемир’я, ми хочемо миру на довгі роки й століття. Тому спеціальна військова операція триває, а переговорний процес - це те, що має привести нас до цього миру", - сказав Пєсков.

Відмову від припинення вогню представник Кремля пояснив тим, що перемир’я дасть Україні перепочинок. Деталі контактів з американськими спеціальними посланцями Москва розкривати не має наміру, а сам процес врегулювання, за його словами, "розтягнутий у часі".

"Ми (не дамо) київському режиму можливості, яка дозволить йому загоїти рани, серйозні рани, які ми завдаємо цьому режиму", - заявив речник Кремля.

Кремль одночасно говорить про мир і відмовляється від перемир’я

Слова Кирієнка та Пєскова пролунали майже одночасно, але адресовані різним людям. Так вважає експертка Українського інституту політики Єва Декай. У коментарі виданню "Коментарі" вона закликала не розглядати "мирний" сигнал окремо від брифінгу в Кремлі та нагадала, що інформація про семінар надійшла не офіційно, а через анонімні джерела.

"Цей сигнал слід розглядати в контексті, а не окремо. Паралельно з цією заявою сьогодні Пєсков говорив про відмову від тимчасового перемир’я, і Москва не дасть Україні перепочинку. Крім того, це не офіційна інформація, а "витік", - підкреслила Декай.

За оцінкою аналітика, Кирієнко в російській владі курує внутрішню політику та пропаганду, але до кола тих, хто вирішує долю війни, не входить. Тому вона вважає, що росіянам показують "світло в кінці тунелю" на тлі втрат на фронті, регулярних ударів по НПЗ та зростання податків. Реальних кроків до закінчення війни, за її словами, не видно.

"Важливо, що Кирієнко при цьому не називає жодних термінів. Це не перший подібний інформаційний вкид від його команди. Наступні переговори, ймовірно, зайдуть у глухий кут – і після таких заяв російська пропаганда знову перекладе провину за це на українську та західну сторони. А своєму населенню скажуть, що готувалися до миру, але миру їм досягти не дали", - заявила експертка.

"При тому, що реальних сигналів на кшталт хоча б часткової демобілізації поки що немає, навпаки - триває нарощування військового виробництва та постійне вдосконалення озброєння", - додала вона.

Декай розрізняє аудиторії двох кремлівських речників. Тези Кирієнка, за її словами, розраховані на росіян. Слова Пєскова звернені до адміністрації США, європейських столиць і Києва: він відкидає припинення вогню та закріплює вимоги до України й НАТО. Таку риторику експерт пов’язує з підсумками зустрічі в Абу-Дабі, де ключові питання залишилися невирішеними.

"По суті, риторика про мир на століття - це евфемізм вимоги демілітаризації України, обмеження західних гарантій безпеки та закріплення впливу РФ у Східній Європі. А заклики Кирієнка "готуватися до миру" - спроба продати власному населенню затяжну війну у вигляді її швидкого фіналу. Українцям добре знайоме це заспокійливе – про війну, яка закінчиться ось-ось, за умовні два-три тижні", – констатувала Декай.

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