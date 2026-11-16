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Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI

Віталій Кірсанов
16 листопада 2026, 16:33
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Організація під назвою "Воля" забезпечує технічне обслуговування переданих Києву гаубиць CAESAR та винищувачів Mirage 2000, а також проводить навчання для ЗСУ.
Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI
Таємна місія в Україні - чим місяцями займаються французькі військові / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22-га окрема механізована бригада

Коротко:

  • Місію "Воля" в Україні очолює французький генерал
  • Військові обслуговують техніку ЗСУ та проводять навчання
  • Прикриттям служить французький загін "Жерфо" у Польщі

Французькі військові вже кілька місяців перебувають в Україні, але в бойових діях проти російської окупаційної армії не беруть участі. Вони стежать за технікою ЗСУ та проводять навчання. Структура називається "Воля", її очолює французький генерал, а сама місія досі була засекречена. Франція залишається одним з ініціаторів коаліції бажаючих, яка обговорює гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє французьке видання RFI. За даними журналістів, в українській мові слово "воля" уособлює дух опору та боротьбу за свободу.

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""Воля" - це суворо секретна структура, яка досі залишалася непомітною", - зазначається в матеріалі.

Як Франція приховувала військових в Україні?

За словами кількох джерел RFI, щоб забезпечити конфіденційність французької військової присутності в країні, що веде війну, вирішили спиратися на місію Жерфо. Це офіційно визнаний французький військовий загін, який з лютого 2023 року перебуває в Польщі, зокрема в таборі Вендзин на північному заході країни.

Загін працює в рамках європейської місії EUMAM-Ukraine, термін дії якої продовжили ще на два роки - до 15 листопада 2028 року. Його завдання - підготовка майбутніх командирів українських бойових груп. З 2023 року у Франції та Польщі підготовку пройшли 25 тисяч українських військових.

Співрозмовник RFI пояснив, що ефективність навчань безпосередньо залежить від їхньої близькості до фронту.

"Ефективні навчання проводяться в максимально реалістичних умовах. Чим ближче до зони бойових дій проводяться ці навчання, тим вони ефективніші", - сказав експерт в інтерв’ю виданню.

Саме тому місія "Воля" розмістилася безпосередньо на території України. Співрозмовники видання називають її "легкою та гнучкою" структурою з "невеликого контингенту для короткострокових місій".

Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI
Інфографіка: Главред

Чим займаються французькі військові в Україні?

У RFI наголошують, що мова не йде про бойовий контингент. Основне навантаження пов’язане з сучасною технікою, яку Париж передав Києву.

""Воля" - це не бойова місія. Її завданням є підготовка українських військових та участь у технічному обслуговуванні техніки. Франція надала Києву певну кількість найсучаснішого обладнання: гармати "Цезар", літаки "Міраж-2000" та високоточні ракети. Це різноманітний парк техніки, технічне обслуговування якого вимагає значного досвіду", - йдеться у публікації.

Варіант із залученням цивільних техніків відхилили, оскільки Україна перебуває у стані війни. Тому у відрядження відправляють військових зі звичайних підрозділів французької армії, для яких така робота стає ще й цінним досвідом. Скільки військових задіяно в місії, у публікації не уточнюється.

Чому Франція не афішує військову місію в Україні?

Журналісти нагадують, що "Воля" - не перша подібна ініціатива союзників Києва. Британська місія Orbital працювала в Україні у 2015–2022 роках, а канадська операція Unifier стартувала у вересні 2015 року. Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році канадський персонал вивели за межі України.

Один із спостерігачів вважає, що Париж може піти шляхом британських і канадських союзників та зміцнити свій авторитет у Києві.

"Франція може піддатися спокусі вчинити так, як уже вчинили англосакси, це могло б стати приводом заробити авторитет у Києві", - зазначає він.

Однак, на відміну від Канади та Великої Британії, де підтримка України є предметом консенсусу політичних еліт, у Франції суспільство розділене. На це звернув увагу голова комісії Сенату Франції з питань закордонних справ та оборони Седрік Перрен.

"Щодо України ми ходимо, наче по яйцях. Суспільство розколоте, треба бути обережним, але під час президентських виборів про це доведеться говорити. Я, як і раніше, вважаю, що сьогодні українці борються за нас", - заявив сенатор.

Франція та Україна - новини

Як повідомляв Главред, у Франції різко розкритикували політику Вашингтона щодо України. В оточенні Еммануеля Макрона звинуватили США в тому, що вони підштовхують слабшу сторону до неприйнятних умов. Щоб допомогти Києву протистояти російським ракетам, французький президент закликає передати Україні ППО, ракети-перехоплювачі та засоби для ударів углиб території.

Крім того, Макрон попередив про небезпечний сценарій для України. Лідери ЄС на зустрічі в Дубліні визначили два пріоритети щодо України. Йдеться про допомогу в переживанні зими під ударами РФ, а також про справедливий мир і багатонаціональні сили після перемир’я.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про можливе відправлення європейських військових до України. За даними The Telegraph, до України можуть відправити британських і французьких десантників. Вони відпрацьовують швидке розгортання на випадок можливої місії в Україні.

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