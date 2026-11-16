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Чоловікові загрожує понад 150 тисяч гривень штрафу за пісок в машині - що він зробив

Юрій Берендій
16 листопада 2026, 18:19оновлено 16 листопада, 19:57
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Турист намагався вивезти із Сардинії 10 кг морського піску в пластикових пляшках. Який штраф йому загрожує та чому в Італії діє така заборона.
Чоловікові загрожує понад 150 тисяч гривень штрафу за пісок в машині - що він зробив
В Італії туристу загрожує штраф 150 тисяч гривень за пляжний пісок: що сталося / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому не можна забирати пісок із пляжу
  • Який штраф за вивезення піску із Сардинії

74-річному французькому туристу загрожує штраф до 150 666 гривень (3 000 євро) за спробу вивезти із Сардинії 10 кілограмів морського піску. Чоловіка затримали в порту Порто-Торрес перед посадкою на пором до Барселони. У його автомобілі знайшли 12 пластикових пляшок із піском, кожна з яких мала етикетку з назвою пляжу. Про це повідомляє видання Il Messaggero.

відео дня

Чому в Італії заборонено забирати природні матеріали з узбережжя, яке покарання передбачене за таке порушення та що станеться з конфіскованим піском, - з'ясував Главред.

Чому в Італії штрафують за вивезення піску з пляжів

Інцидент виявили співробітники Агентства з митних питань та монополій (ADM) спільно з персоналом служби нагляду Управління портової системи Сардинії.

Під час перевірки автомобіля правоохоронці знайшли приблизно 10 кілограмів піску, розфасованого у 12 пластикових пляшок. На кожній ємності була етикетка із зазначенням пляжу, звідки забрали природний матеріал.

Туриста затримали до посадки на пором, який мав доправити його до Барселони. Усі пляшки з піском конфіскували.

Який штраф загрожує туристу за вивезення піску із Сардинії

Чоловіка звинуватили в порушенні регіонального закону Сардинії № 16 від 28 липня 2017 року, який регулює правила у сфері туризму.

Законодавство забороняє без відповідного дозволу забирати, зберігати та продавати пісок, камінці й мушлі. Обмеження діє навіть тоді, коли людина не планує отримувати прибуток від таких дій.

За порушення передбачено адміністративний штраф від 500 до 3 000 євро (від 25 111 до 150 666 гривень).

Куди повернуть конфіскований у туриста пісок

Вилучені природні матеріали помістили на зберігання до приміщення митних органів у Порто-Торресі.

Найближчими днями пісок планують повернути на пляжі, звідки його забрали.

Дивіться відео про викрадення піску з Сардинії:

Туристи масово вивозять пісок і мушлі із Сардинії

Проблема незаконного вивезення піску та камінців залишається актуальною для Сардинії, яка відома своїми мальовничими середземноморськими пляжами.

Щороку туристи забирають природні матеріали як сувеніри, що створює загрозу для місцевого довкілля.

Нещодавно на одному з портів острова затримали 69-річну французьку туристку. Під час перевірки її багажу митники виявили близько 40 кілограмів білого піску, камінців та мушель.

Жінка збиралася сісти на пором до французького Тулона після відпочинку на Сардинії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, блогерка Валентина Діка на своєму YouTube-каналі "Валентина: Життя в Німеччині" розповіла про суворі особливості користування садовими ділянками (Schrebergarten) у Німеччині та законодавчі обмеження щодо постійного проживання на дачі. Вона пояснила, що статути садових кооперативів та федеральне законодавство категорично забороняють реєструвати там місце проживання або жити цілий рік. Більшість товариств дозволяють залишатися на ділянці на ночівлю лише час від часу - зазвичай на вихідних чи під час відпустки, оскільки такі будиночки призначені виключно для садівництва та денного відпочинку.

Юрій Демченко поділився інформацією про локальні муніципальні обмеження у німецьких містах, які суворо регламентують елементи вуличного оформлення та декор літніх майданчиків закладів харчування. Зокрема, у курортному місті Бад-Зоден-Аллендорф у федеральній землі Гессен власникам кафе й ресторанів заборонено встановлювати яскраві сонцезахисні парасольки. За порушення цього правила передбачено штраф до 15 тисяч євро, а саму вимогу місцева влада пояснює прагненням зберегти історичний вигляд та архітектурну гармонію міста.

Раніше українка Поліна Фаустова на власному досвіді розповіла, що повсякденне життя в Німеччині супроводжується жорстким контролем і високими фінансовими стягненнями за дії, які в інших країнах здаються буденними. У матеріалі про незвичні німецькі закони зазначається, що мешканці та гості країни можуть отримати штраф 250 євро за їзду на електроскейті дорогами загального користування без страховки, а також тисячні штрафи за нелегальне завантаження фільмів чи ігор через торренти й публікацію відео з перехожими у соцмережах.

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