Чоловікові загрожує понад 150 тисяч гривень штрафу за пісок в машині - що він зробив

Турист намагався вивезти із Сардинії 10 кг морського піску в пластикових пляшках. Який штраф йому загрожує та чому в Італії діє така заборона.

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В Італії туристу загрожує штраф 150 тисяч гривень за пляжний пісок: що сталося / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Чому не можна забирати пісок із пляжу

Який штраф за вивезення піску із Сардинії

74-річному французькому туристу загрожує штраф до 150 666 гривень (3 000 євро) за спробу вивезти із Сардинії 10 кілограмів морського піску. Чоловіка затримали в порту Порто-Торрес перед посадкою на пором до Барселони. У його автомобілі знайшли 12 пластикових пляшок із піском, кожна з яких мала етикетку з назвою пляжу. Про це повідомляє видання Il Messaggero.

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Чому в Італії заборонено забирати природні матеріали з узбережжя, яке покарання передбачене за таке порушення та що станеться з конфіскованим піском, - з'ясував Главред.

Чому в Італії штрафують за вивезення піску з пляжів

Інцидент виявили співробітники Агентства з митних питань та монополій (ADM) спільно з персоналом служби нагляду Управління портової системи Сардинії.

Під час перевірки автомобіля правоохоронці знайшли приблизно 10 кілограмів піску, розфасованого у 12 пластикових пляшок. На кожній ємності була етикетка із зазначенням пляжу, звідки забрали природний матеріал.

Туриста затримали до посадки на пором, який мав доправити його до Барселони. Усі пляшки з піском конфіскували.

Який штраф загрожує туристу за вивезення піску із Сардинії

Чоловіка звинуватили в порушенні регіонального закону Сардинії № 16 від 28 липня 2017 року, який регулює правила у сфері туризму.

Законодавство забороняє без відповідного дозволу забирати, зберігати та продавати пісок, камінці й мушлі. Обмеження діє навіть тоді, коли людина не планує отримувати прибуток від таких дій.

За порушення передбачено адміністративний штраф від 500 до 3 000 євро (від 25 111 до 150 666 гривень).

Куди повернуть конфіскований у туриста пісок

Вилучені природні матеріали помістили на зберігання до приміщення митних органів у Порто-Торресі.

Найближчими днями пісок планують повернути на пляжі, звідки його забрали.

Дивіться відео про викрадення піску з Сардинії:

Туристи масово вивозять пісок і мушлі із Сардинії

Проблема незаконного вивезення піску та камінців залишається актуальною для Сардинії, яка відома своїми мальовничими середземноморськими пляжами.

Щороку туристи забирають природні матеріали як сувеніри, що створює загрозу для місцевого довкілля.

Нещодавно на одному з портів острова затримали 69-річну французьку туристку. Під час перевірки її багажу митники виявили близько 40 кілограмів білого піску, камінців та мушель.

Жінка збиралася сісти на пором до французького Тулона після відпочинку на Сардинії.

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