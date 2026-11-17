За оцінками фахівців, діаметр астероїда може становити від 800 до 1800 метрів.

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До Землі наближається великий астероїд / Колаж Главред, фото: Buddy_Nath MasterTux

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Поблизу Землі очікується проходження великого астероїда

Небесне тіло опиниться на відстані приблизно 389 855 кілометрів від Землі

На початку серпня 2027 року поруч із нашою планетою пройде великий астероїд 1999 AN10.

За попередніми розрахунками астрономів, 7 серпня небесне тіло опиниться на відстані приблизно 389 855 кілометрів від Землі - це порівняно з відстанню до Місяця, повідомляє EarthSky.

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Об’єкт належить до сімейства астероїдів Аполлона. Їхня особливість полягає в тому, що траєкторії руху перетинають орбіту Землі навколо Сонця. Один оберт навколо зірки 1999 AN10 здійснює за 643 дні. Його орбіта має витягнуту форму і простягається далеко за межі марсіанської орбіти.

За оцінками фахівців, діаметр астероїда може становити від 800 до 1800 метрів.

Раніше найвищий рівень потенційної небезпеки серед відомих об’єктів приписували астероїду Апофіс, виявленому у 2004 році. Однак подальші спостереження та розрахунки показали, що зіткнення із Землею йому не загрожує щонайменше у найближчі сто років. Після цього оцінку ризику для Апофіса переглянули у бік зниження.

Міжзоряна комета здивувала астрономів незвичайною активністю

Увагу дослідників привернула комета 3I/ATLAS, яка потрапила до Сонячної системи з міжзоряного простору. Це лише другий подібний об’єкт за всю історію астрономічних спостережень, виявлений у межах нашої планетної системи.

Незважаючи на порівняно невеликі розміри, комета демонструє надзвичайно інтенсивну активність. За даними вчених, щосекунди вона виділяє близько 940 трильйонів молекул вуглекислого газу.

Настільки потужні викиди при невеликих розмірах небесного тіла викликають особливий інтерес наукової спільноти. Спостереження за 3I/ATLAS тривають: фахівці розраховують отримати більше інформації про хімічний склад об’єкта, його походження та поведінку під час подорожі Сонячною системою.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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