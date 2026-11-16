Україна, США та Європа провели переговори: Зеленський розкрив перші результати

До обговорення умов завершення війни вперше долучилися всі європейські представники, які братимуть участь у переговорах із Росією.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ssha-i-evropa-proveli-peregovory-zelenskiy-raskryl-pervye-rezultaty-10812719.html Посилання скопійоване

Україна, США та Європа провели переговори / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

Україна, США та Європа провели переговори щодо завершення війни

До консультацій уперше долучилися всі представники європейської сторони

Наступну зустріч планують провести в Берліні в межах "Коаліції охочих"

Україна, США та європейські партнери провели черговий раунд переговорів щодо завершення війни.

До консультацій уперше в повному складі долучилися представники європейських країн та організацій, які братимуть участь у подальших перемовинах із Росією. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 листопада.

відео дня

За словами глави держави, переговори відбулися на рівні команд. Американську сторону в онлайн-форматі представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

До європейської переговорної групи увійшли представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також Європейської комісії, Європейської ради й НАТО.

"Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп - української, американської і європейської - на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні", - заявив Зеленський.

Президент назвав розмову непростою, однак зазначив, що сторони досягли результату. Наступну зустріч планують провести в Берліні в межах "Коаліції охочих".

"Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі", - повідомив глава держави.

Чи допоможе участь Європи в мирних переговорах тиснути на Росію?

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна вже стає інтегральною частиною системи безпеки Європи. Водночас, на його думку, європейці надто довго зосереджувалися на пошуку перемовника замість напрацювання жорсткої позиції.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах. Замість того, щоб відпрацювати свою жорстку позицію щодо Росії", - наголосив дипломат.

Попри це, Огризко прогнозує, що після виборів у США співпраця Києва з європейськими партнерами лише посилиться.

"Так чи інакше після виборів у США співпраця України з європейськими партнерами стане ще інтенсивнішою, прагматичнішою і практичнішою", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Главред писав, що Австрія запропонувала наділити європейську команду на мирних переговорах щодо завершення війни, змістовним мандатом із чотирьох напрямків: політичного, безпекового, гуманітарного та економічного. Про це 16 листопада, прибувши на засідання Ради ЄС у закордонних справах, заявила глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила цей формат після розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом. Вона заявила, що Європа долучиться до переговорів у форматі E5 і ЄС. Паралельно Євросоюз пообіцяв Україні максимальну підтримку та посилення тиску на Росію.

Раніше ми повідомляли, що Москва висуває на переговорах нові вимоги. За даними The Washington Post, Кремль вимагає скоротити військову присутність НАТО до рівня 1997 року. Верховна представниця ЄС Кая Каллас назвала російські вимоги абсурдними й наголосила, що спершу має бути припинення вогню.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред