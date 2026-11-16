Долар і євро різко полетіли вниз: зʼявився курс валют на 17 листопада

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 17 листопада.

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Курс валют на 17 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 17 листопада

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 17 листопада

На вівторок, 17 листопада, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар дещо послабив свої позиції відносно гривні, євро також пішов на спад. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 17 листопада

На вівторок офіційний курс долара США дещо впав порівняно з попереднім днем (16 листопада). НБУ послабив курс американської валюти на 4 копійки - до 45,39 гривні за долар.

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Курс євро на 17 листопада

Курс євро також пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,98 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 23 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 17 листопада

Курс злотого на вівторок, 17 листопада впав на 5 копійок. НБУ встановив курс польської валюти на рівні 11,34 гривні за злотий.

Яким буде курс долара до кінця року

Економіст і фінансист Олександр Савченко говорив, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року.

На його думку, гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

"Долар не буде коштувати 50 грн на кінець 2026 року. Це неадекватні висновки і незрілі думки. Гривня дійсно втратила кілька копійок в останні тижні, однак це природні коливання з трендом до послаблення валюти. Тому що зараз у нас дійсно поганий торговельний баланс", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на понеділок, 16 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс валют. Євро та злотий стали дешевшими, а долар продовжив дорожчати.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошував, що у листопаді долар, ймовірно, не подешевшає. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол.

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