Морок невизначеності впав, втрати будуть: Резніков звернувся до солдатів після вторгнення РФ

Резніков закликав солдатів бути готовими до втрат / REUTERS

Глава Міноборони України Олексій Резніков у зв'язку з наростаючою загрозою вторгнення в Україну і після визнання "ЛДНР" заявив, що очікуються бойові втрати. Про це він сказав у зверненні до солдатів.

"Шановні солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери, генерали і адмірали! Шановні працівники Збройних сил України! Морок невизначеності впав. Те, що ви знали вісім років, тепер побачив весь світ. Завдяки Вашій мужності, самовідданості і професіоналізму були зламані плани ворога, який всі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми", – повідомляє прес-служба відомства.

Також він зазначив, що Україну чекають важкі випробування в боротьбі з агресією РФ і сказав, що важливо бути готовим до втрат, так як цей шлях треба пройти.

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, подолати страх і зневіру. Але нас обов'язково чекає перемога. Ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей - це ознака того, що ми все робимо правильно", – сказав Резніков.

За його словами, зараз всі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування Збройних сил України спрямовані на зміцнення оборони. Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів.

Реклама

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

Читайте також: