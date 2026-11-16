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"Втратив музикантів": Олег Скрипка розкрив, що сталося із гуртом "ВВ"

Христина Трохимчук
16 листопада 2026, 16:58
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Гурт "Воплі Відоплясова" зіткнувся з проблемами після того, як музиканти виїхали за кордон.
Олег Скрипка - де зараз музиканти гурту
Олег Скрипка - де зараз музиканти гурту "ВВ" / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Куди зникли гітарист, басист і барабанщик "ВВ"
  • Кого з колишніх учасників Олег Скрипка хоче повернути до гурту

Фронтмен рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вперше відкрито розповів про серйозні труднощі, з якими зіткнувся колектив після 24 лютого 2022 року. В інтерв’ю проєкту "Міністерство прем’єр" артист зізнався, що фактично втратив колишній склад гурту.

Гітарист Євген Рогачевський разом із сином вирушив на фронт захищати Україну, а барабанщик і бас-гітарист виїхали за кордон. За словами Скрипки, втрата ключових учасників поставила існування колективу під велике питання. Музикант серйозно розмірковував над тим, щоб закрити проєкт і зосередитися виключно на сольній творчості.

відео дня
Олег Скрипка
Олег Скрипка - що сталося з гуртом ВВ / скрін з відео

"Для мене моя сольна кар’єра була другорядною. Альбомів "ВВ" набагато більше, ніж моїх сольних. Я писав пісні для "ВВ", був продюсером тощо. Ця історія тягнулася аж до повномасштабного вторгнення. Справа в тому, що я втратив музикантів. Гітарист Євген Рогачевський пішов на фронт зі своїм сином, а двоє музикантів виїхали за кордон - барабанщик і басист. Перед мною постала дилема: або повністю зупинити "ВВ" і розпочати сольну кар’єру, або все ж продовжувати "ВВ", - поділився артист.

У підсумку музиканти ухвалили спільне рішення довести до кінця альбом, над яким почали працювати ще до повномасштабної війни. Якщо ж "витягнути" колег, які виїхали за кордон, не вдасться, фронтмен має намір залучити до виступів засновників гурту, з якими починав свій шлях майже 40 років тому.

Олег Скрипка - Воплі Відоплясова
Олег Скрипка - "Воплі Відоплясова" / скрін з відео

"Зараз ми ведемо з ними переговори. Це ті музиканти, які вже 20 чи 30 років не грали з нами, - Юрко Здоренко та Саша Піпа. Наступного року виповниться 40 років нашої концертної діяльності. Ми плануємо кілька концертів. Не знаю, скільки їх буде. Залежно від нашої ситуації", - зазначив співак.

Нагадаємо, сам Олег Скрипка не став називати прізвища музикантів, які покинули країну, проте до повномасштабного вторгнення місця барабанщика та бас-гітариста в "Воплях Відоплясова" займали Сергій Сахно та Микола Усатий.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / інфографіка: Главред

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