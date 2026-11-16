Головне із заяви
- Цуренко оголосила про завершення професійної кар'єри
- Останній матч тенісистка провела в листопаді 2024 року
- Спортсменка визнала, що не реалізувала дитячі мрії
Українська тенісистка Леся Цуренко оголосила про завершення професійної кар'єри. Колишня 23-я ракетка світу, на рахунку якої чотири титули WTA, зізналася, що останні роки в турі змінили її ставлення до тенісу.
Про це повідомила тенісистка Леся Цуренко в Instagram.
Чому Цуренко завершила кар’єру
За словами 37-річної спортсменки, в останні роки професійних виступів вона навіть почала сумніватися у своїй любові до тенісу. Згодом і після роботи над собою Цуренко змогла переосмислити пройдений шлях і відчути вдячність за досвід, щасливі моменти та людей, яких зустріла за свою кар’єру.
Разом з тим тенісистка відверто визнала, що не все в її кар’єрі склалося так, як вона мріяла.
"Я не здійснила своїх дитячих мрій і не реалізувала всього, чого хотіла. Моє тіло часто підводило мене, а ментально я не завжди могла впоратися з викликами, що стояли переді мною. І, мабуть, мені ще потрібен час, щоб змиритися з тим, що не все склалося так, як колись уявляла собі маленька я", - написала Цуренко.
Головним висновком для себе українка назвала усвідомлення того, що її життя не обмежується професійним спортом.
"Але найголовніше, що зараз я знаю: життя без тенісу можливе. Воно існує, і я можу спробувати реалізувати себе в інших сферах", - зазначила вона.
Чого досягла Цуренко в тенісі
За свою професійну кар'єру Цуренко виграла чотири турніри WTA в одиночному розряді. Найвищої позиції у світовому рейтингу - 23-го місця - вона досягла в лютому 2019 року.
Найкращим результатом українки на турнірах Grand Slam став вихід до чвертьфіналу US Open у 2018 році. Також вона доходила до четвертого кола Вімблдону та Ролан Гаррос. Крім того, Цуренко 16 разів представляла Україну в Кубку Біллі Джин Кінг, який раніше називався Кубком Федерації.
Коли Цуренко провела останній матч
Останні офіційні матчі тенісистка провела в листопаді 2024 року. Після цього вона відновлювалася після травми й до професійних турнірів не поверталася.
У цей період Цуренко також судилася з WTA. Як писав "Главком", тенісистка вимагала компенсації моральної шкоди, зокрема через ставлення організації до спортсменок із країн-агресорів - Росії та Білорусі - після початку повномасштабного вторгнення. У березні 2026 року окружний суд Манхеттена відхилив цей позов.
Леся Цуренко - новини
Як повідомляв Главред, Леся Цуренко тривалий час залишалася однією з найсильніших тенісисток України. У березні 2018 року українка виграла турнір WTA в Мексиці та поповнила колекцію трофеїв. Загалом у одиночному розряді на її рахунку чотири титули WTA.
Цуренко успішно виступала й на турнірах Grand Slam. У 2019 році вона вийшла до третього кола "Ролан Гаррос" у Парижі. Найкращим її результатом на мейджорах залишився чвертьфінал US Open у 2018 році.
Зараз лідерами українського жіночого тенісу залишаються інші спортсменки. У травні 2026 року Марта Костюк тріумфувала на турнірі WTA, обігравши "нейтральну" росіянку. Тенісистки з Росії та Білорусі виступають у турі WTA без прапорів своїх країн.
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