Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки: що зворушило актрису

Віталій Кірсанов
16 листопада 2026, 20:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Син Шерон Стоун та українка Анна Євтушенко відзначають річницю стосунків.
Шерон Стоун звернулася до своєї майбутньої невістки-українки
Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки / колаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone, instagram.com/anya.yevtushenko

Коротко:

  • Шерон Стоун залишила коментар під публікацією майбутньої невістки
  • Анна Євтушенко тепло відреагувала на слова майбутньої свекрухи

Голлівудська актриса Шерон Стоун публічно привітала майбутню невістку з України Анну Євтушенко з особливою подією. Приводом стала річниця стосунків дівчини зі старшим сином зірки Роаном Джозефом Бронштейном.

З нагоди свята Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію чорно-білих знімків із коханим. На фотографіях пара ніжно обіймається та позує перед камерою у стильних образах. Публікацію українка супроводила зворушливим зізнанням у коханні.

відео дня

"Щасливої нам річниці, кохаю тебе, Роане", - написала вона.

Роан також долучився до привітань і відповів нареченій взаємністю, назвавши річницю своїм найулюбленішим днем у році.

Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки: що зворушило актрису
Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Не залишилася осторонь і Шерон Стоун. Актриса залишила коментар під публікацією майбутньої невістки, висловивши радість за закоханих і натякнувши, що з нетерпінням чекає на їхнє весілля.

"Я безмежно щаслива за вас обох! З любов’ю, мама, яка незабаром стане свекрухою", - написала голлівудська зірка.

Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки: що зворушило актрису
Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Анна тепло відреагувала на слова майбутньої свекрухи, зізнавшись, що навіть мріяти не могла про таке ставлення: "Ми вас любимо! Я й мріяти не могла про таку найкращу майбутню свекруху".

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Инфографика: Главред

Що відомо про стосунки сина Шерон Стоун з українкою

Обраницею Роана Джозефа Бронштейна стала 22-річна українка Анна Євтушенко. Дівчина працює у сфері маркетингу та моделінгу, а в соціальних мережах не приховує свого зв’язку з Україною.

Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, вона публічно підтримала рідну країну та висловила впевненість у її перемозі. Крім того, Анна час від часу публікує дописи українською мовою.

Після початку великої війни дівчина залишилася за кордоном. Зараз вона часто подорожує разом із Роаном, який, судячи з публікацій у соцмережах, регулярно влаштовує коханій романтичні сюрпризи.

Про заручини пара оголосила незадовго до настання 2026 року. При цьому закохані поки що не розповідали, за яких обставин познайомилися і коли саме почався їхній роман.

Перші коментарі Роана з романтичним підтекстом під публікаціями Анни з’явилися восени 2025 року. Судячи з їхнього недавнього привітання з річницею, стосунки могли розпочатися приблизно в середині листопада. Однак точний рік знайомства пара не уточнювала.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Назар Задніпровський вирішив тимчасово вивезти сім’ю з Києва в область. У недавньому інтерв’ю артист розповів, що разом із дружиною та дітьми переїхав до власного таунхаусу, розташованого в селі Ходосівка.

Також шеф-кухар Євген Клопотенко відвідав Нью-Йорк на особисте запрошення голлівудської актриси Анджеліни Джолі. Знаменитість прийняла кулінара у своєму арт-просторі Atelier Jolie, де він познайомив американську аудиторію з традиційною українською кухнею.

Читайте також:

Про особу: Анна Євтушенко

Анні Євтушенко, якій зробив пропозицію син голлівудської зірки, 22 роки. Судячи з соцмереж дівчини, ще до повномасштабного вторгнення вона любила подорожувати. Навесні 2022 року Анна чітко висловила підтримку Україні та надію на перемогу. А потім залишилася жити за кордоном, зокрема тривалий час публікувала фото з Канади. Але тепер у її профілі вказано, що вона оселилася в Лос-Анджелесі, США.

Скільки тривають стосунки пари і як саме їх звела доля - невідомо. Але перші коментарі Роана з натяком на кохання під публікаціями Анни з’явилися восени минулого року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес весілля Шерон Стоун новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обмеження Starlink для України: Трамп висловився, Пентагон і SpaceX мовчать

Обмеження Starlink для України: Трамп висловився, Пентагон і SpaceX мовчать

21:26Світ
Кремль змінив свою позицію щодо участі Європи у мирних переговорах – Reuters

Кремль змінив свою позицію щодо участі Європи у мирних переговорах – Reuters

21:26Політика
Україна, США та Європа провели переговори: Зеленський розкрив перші результати

Україна, США та Європа провели переговори: Зеленський розкрив перші результати

20:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар і євро різко полетіли вниз: зʼявився курс валют на 17 листопада

Долар і євро різко полетіли вниз: зʼявився курс валют на 17 листопада

Китайський гороскоп на завтра, 17 листопада: Драконам — турбота, Козлам — стрес

Китайський гороскоп на завтра, 17 листопада: Драконам — турбота, Козлам — стрес

Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI

Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI

Час щасливих збігів: які китайські знаки зодіаку увійдуть у білу смугу

Час щасливих збігів: які китайські знаки зодіаку увійдуть у білу смугу

Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

Україну накриють морози до -6 °C: в яких регіонах буде найхолодніше

Останні новини

21:29

Грошове дерево пустить здорове листя: як допомогти йому пережити холодний сезон

21:26

Обмеження Starlink для України: Трамп висловився, Пентагон і SpaceX мовчать

21:26

Кремль змінив свою позицію щодо участі Європи у мирних переговорах – Reuters

20:46

Про сковорідку можна забути: м’ясник показав, як приготувати сосиски смачніше й простішеВідео

20:38

Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки: що зворушило актрису

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
20:20

Україна, США та Європа провели переговори: Зеленський розкрив перші результати

20:15

На Київщині військовий у "самоволці" підірвав гранату: багато загиблих

20:11

Ліхтарі на 20% потужності та темні парки - як тепер освітлюють Київ

19:48

Як не угробити авто: одна зимова звичка допоможе заощадити на ремонтіВідео

Реклама
19:43

РФ підготувала понад 50 ракет для масованого удару по Україні: названо строки та цілі

19:31

Період невдач добігає кінця: 4 знаки зодіаку отримають шанс на щастя

19:25

Таємниця розкрита: оголошено ім’я нового Джеймса Бонда

19:10

Україна не вступить в ЄС, і це не погано: Андрусів назвав чотири причиниПогляд

19:08

Секрет запеченої картоплі як у ресторані: поширена звичка псує результат

18:51

Ніколов заробив на співпраці з ЦПК Шабуніна 5,3 млн грн та не сплатив армії 900 тис. грн податків, – Гетманцев

18:49

У Кремлі заговорили про швидкий мир: чому експерти не вірять росіянам

18:42

Німці визначили ідеальну температуру для кожної кімнати: цифри відрізняються

18:41

Справжня дорогоцінність з барахолки: як знайти "скарб" у секонд-хендіВідео

18:34

23 скасовані рішення: ЗМІ проаналізували судову практику судді-спікера ВАКС Миколи Глотова

18:21

Подруга дружини керівника САП обговорювала з ворожкою незаконне збагачення родини Клименка та майно, оформлене на батьків, — Кравченко

Реклама
18:19

Мандарини не будуть гнити та сохнути: де їх насправді потрібно зберігати

18:19

Чоловікові загрожує понад 150 тисяч гривень штрафу за пісок в машині - що він зробивВідео

17:58

Ризик ядерної аварії в Україні зростає - чому вважають небезпечною зиму-2026

17:55

Обстріли РФ спричинили масштабні знеструмлення у низці областей: де ситуація найгірша

17:52

Як залучити гроші та удачу на Різдво: 8 ритуалів, які варто зробити до свят

17:32

Яєчна шкаралупа стане цінним добривом: навіщо садівники заливають її оцтом

17:27

Вікна в авто перестануть запотівати: яку помилку допускає майже кожен водій

17:26

Путін змінює позицію щодо війни проти України - Трамп розкрив деталі

17:15

Свята без вихідних: чому 25 грудня та 1 січня стануть робочими днями

17:02

У 12 разів більше, ніж у серпні: скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді

16:58

"Втратив музикантів": Олег Скрипка розкрив, що сталося із гуртом "ВВ"

16:57

IP20, IP44, IP65 чи IP67: чим відрізняються гірлянди та яку обратиВідео

16:50

Вікна перестануть запотівати: що потрібно зробити, щоб прибрати зайву вологу

16:39

Як провітрювати взимку, щоб квартира не вихолоджувалася й не запліснявіла

16:33

Франція таємно розмістила своїх військових в Україні – RFI

16:16

Час сумнівів закінчується: 5 знаків зодіаку зможуть змінити своє життя

16:11

На фронті загинув колишній мер Рави-Руської – подробиці

16:06

Яке взуття носити взимку 2027: модна блогерка показала 4 трендиВідео

16:02

Грибок на стінах більше не повернеться: що потрібно зробити перед прибиранням

16:00

Арка похилилась: як виглядає Кримський міст після нового удару та чи вистоїть вінФото

Реклама
15:51

Долар і євро різко полетіли вниз: зʼявився курс валют на 17 листопада

15:48

Магнітні бурі 17 листопада 2026: якої сили буде геомагнітний удар

15:18

НПЗ-пад у Росії набирає обертів: Сили оборони уразили гігантський завод на Кубані

15:11

"Неподалік живе Зібров": відомий актор виїхав із Києва і пояснив причину

15:04

"Незмінною та важливою залишається людина": ведуча "ТСН. Тиждень" Алла Мазур відверто про проєкт і відгук глядачів марафону "Єдині новини"

14:59

Чорна п'ятниця: як вигідно оновити техніку під час розпродажу новини компанії

14:49

Переговори про мир в Україні: Австрія запропонувала Європі план із 4 напрямків

14:47

Не хліб і не сухарі: секретний інгредієнт зробить котлети в рази соковитішими

14:43

Маєток Покорщина на Чернігівщині переходить під опіку Акіма Галімова і його фонду на 49 років

14:41

"Хотілося б людянішої комунікації": FIЇNKA вперше прокоментувала скандал із родиною Степана Гіги через пісню "Вівтар"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини Запоріжжя
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти