Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки: що зворушило актрису

Син Шерон Стоун та українка Анна Євтушенко відзначають річницю стосунків.

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Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки / колаж: Главред, фото: instagram.com/sharonstone, instagram.com/anya.yevtushenko

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Шерон Стоун залишила коментар під публікацією майбутньої невістки

Анна Євтушенко тепло відреагувала на слова майбутньої свекрухи

Голлівудська актриса Шерон Стоун публічно привітала майбутню невістку з України Анну Євтушенко з особливою подією. Приводом стала річниця стосунків дівчини зі старшим сином зірки Роаном Джозефом Бронштейном.

З нагоди свята Анна опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію чорно-білих знімків із коханим. На фотографіях пара ніжно обіймається та позує перед камерою у стильних образах. Публікацію українка супроводила зворушливим зізнанням у коханні.

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"Щасливої нам річниці, кохаю тебе, Роане", - написала вона.

Роан також долучився до привітань і відповів нареченій взаємністю, назвавши річницю своїм найулюбленішим днем у році.

Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Не залишилася осторонь і Шерон Стоун. Актриса залишила коментар під публікацією майбутньої невістки, висловивши радість за закоханих і натякнувши, що з нетерпінням чекає на їхнє весілля.

"Я безмежно щаслива за вас обох! З любов’ю, мама, яка незабаром стане свекрухою", - написала голлівудська зірка.

Фото: instagram.com/anya.yevtushenko

Анна тепло відреагувала на слова майбутньої свекрухи, зізнавшись, що навіть мріяти не могла про таке ставлення: "Ми вас любимо! Я й мріяти не могла про таку найкращу майбутню свекруху".

Шэрон Стоун / Инфографика: Главред

Що відомо про стосунки сина Шерон Стоун з українкою

Обраницею Роана Джозефа Бронштейна стала 22-річна українка Анна Євтушенко. Дівчина працює у сфері маркетингу та моделінгу, а в соціальних мережах не приховує свого зв’язку з Україною.

Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, вона публічно підтримала рідну країну та висловила впевненість у її перемозі. Крім того, Анна час від часу публікує дописи українською мовою.

Після початку великої війни дівчина залишилася за кордоном. Зараз вона часто подорожує разом із Роаном, який, судячи з публікацій у соцмережах, регулярно влаштовує коханій романтичні сюрпризи.

Про заручини пара оголосила незадовго до настання 2026 року. При цьому закохані поки що не розповідали, за яких обставин познайомилися і коли саме почався їхній роман.

Перші коментарі Роана з романтичним підтекстом під публікаціями Анни з’явилися восени 2025 року. Судячи з їхнього недавнього привітання з річницею, стосунки могли розпочатися приблизно в середині листопада. Однак точний рік знайомства пара не уточнювала.

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