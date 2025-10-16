Путін 'дасть задню' та вже поставив дедлайн: коли закінчиться війна в Україні

Війна Росії проти України, за словами експертів та посадовців може закінчитись вже найближчим часом, адже Кремль не зміг досягти бажаних результатів.

Коли закінчиться війна в Україні - Путін вже поставив дедлайн / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли закінчиться війна Росії проти України

За яких умов Путін сам може зупинити війну

Який дедлайн поставив Кремль для закінчення війни

В Україні на фоні зміни риторики президента США Дональда Трампа знову актуалізувалось питання термінів закінчення війни Росії проти України. Політики, військові та експерти переконані, що війна в Україні може закінчитись вже найближчим часом, але важливим є питання саме умов її завершення.

Главред зібрав основні заяви політиків, військових та експертів про терміни та умови закінчення війни.

Чи закінчиться війна до кінця року – прогноз Буданова

16 жовтня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оцінив можливість завершення війни до кінця 2025 року. Про це він заявив в коментарі "Ми-Україна".

"Я сподіваюсь на краще", - сказав Буданов у відповідь на питання журналістів щодо ймовірності закінчення війни до кінця 2025 року.

За його словами, обидві сторони постійно змінюють свої тактичні підходи. Він додав, що, українська армія адаптується, і противник також постійно вносить корективи, зокрема зараз планує мобілізацію резервістів.

Кирило Буданов / Фото: УНІАН

Як може закінчитися війна РФ проти України

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю Главкому заявив, що будь-яке воєнне протистояння завершується дипломатичним шляхом — підписанням мирного договору або акту капітуляції. На його думку, завершення війни між Україною та Росією можливе в період від двох місяців до року, оскільки навіть у разі припинення бойових дій сторони прагнутимуть зафіксувати домовленості документально.

"Мій особистий прогноз – це станеться в діапазоні від двох місяців до року", - сказав Кім.

Що може змінити хід війни

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім недавно зазначив, що війна може завершитися у період від двох місяців до року, і в цей час можуть бути підписані певні документи. Теоретично умови для такого завершення існують. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами Жмайла, поточна осінньо-зимова наступальна кампанія противника фактично є їхнім останнім значущим самостійним ривком. Надалі агресія, ймовірно, продовжиться, але з поступовим зниженням темпів. Ключовим фактором, який може суттєво вплинути на хід війни, є Китай. Якби не його підтримка разом із підтримкою Північної Кореї, війна фактично вже завершилася б.

"Китай не хоче перемоги Росії. Китай не хоче перемоги України чи Європи. Китай хоче, щоб війна тривала якомога довше, виснажуючи всіх учасників. І поки триває війна, Росія змушена продавати Китаю енергоносії за заниженими цінами, вуглеводні та інші товари, які перебувають під глобальними санкціями", - вказує він.

Від чого буде залежати закінчення війни

Жмайло підкреслює, що багато що залежить від можливих переговорів між Трампом і Сі Цзіньпіном. Якщо буде припинене постачання військової допомоги до Росії, світ підтримає нашу пропозицію, а ми підемо на значний компроміс — наприклад, погодимося на замороження лінії зіткнення за умов, що далі повертатимемо території дипломатично — і, що важливо, якщо Україна стане частиною європейської системи безпеки, тоді ситуація може докорінно змінитися. Саме через це ми пропонуємо допомогу в знищенні російських дронів та ухвалили, хоч і спірне для суспільства, рішення щодо відкриття ринку озброєння.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо — і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (перш за все США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, однак "але" дуже й дуже багато", - резюмує він.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Яка країна може змусити Путіна закінчити війну

Жмайло, відповідаючи на питання про те, що мається на увазі під терміном від двох місяців до року для завершення війни, зазначив, що це доволі тривалий період. Втім, швидкість його скорочення залежатиме від дій Китаю.

Він стверджує, що якщо Пекін припинить підтримку Росії та досягне певних домовленостей зі США, а також якщо КНДР, яка фактично повністю підконтрольна дотримуватиметься цих угод, то завершення війни протягом кількох місяців стає цілком реалістичним.

"Якщо уявити найпростіший сценарій: Росія не отримує зовнішньої допомоги і все-таки йде "ва-банк" — тоді їй знадобиться мінімум рік, щоб зазнати повного розвалу і визнати свою неспроможність. Будуть летіти "шахеди", але їх буде менше через недофінансування. Гарматного м’яса також стане менше, бо немає грошей на виплати, а загальну мобілізацію росіяни бояться проводити: попередня хвиля мобілізації в 400 тисяч у 2022–2023 роках ледь не обвалила державний апарат, бо спричинила величезне невдоволення в суспільстві", - резюмує він.

Путін і Сі Цзіньпін / Фото: kremlin.ru

За яких умов Путін сам може зупинити війну

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в інетрв'ю Главреду, реагуючи на нещодавні заяви депутатів із різних фракцій про нібито "інсайди" щодо швидкого завершення війни, поставив під сумнів такі сподівання.

На його думку, ці заяви радше відображають бажане, ніж реальне. Мережко наголосив, що Путін припинить війну тільки тоді, коли втратить будь-яку можливість зберегти владу, і до того часу він не відмовиться від спроб знищити Україну, оскільки поставив на кон усе.

"Навіть приклади з попередніх ситуацій це показують: він не врятував Башара Асада, він фактично втратив вплив у Сирії; він не зреагував, коли Азербайджан звільнив Карабах. Він — одержимий і тотально сфокусувався на одній меті: знищенні України, і так просто він не відступить. Він це зробить лише тоді, коли тиск стане настільки сильним, що він зрозуміє: якщо не припинить бойові дії, то втратить владу. Поки що я не бачу передумов для такого сценарію — навпаки, можна очікувати ескалації з боку Кремля. Як бачите, Путін намагається напередодні зими завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Він не зацікавлений у мирі, адже для нього зупинка війни означатиме ризик втрати влади — і він це дуже добре розуміє", - вказує нардеп.

Чи можуть удари по Росії наблизити закінчення війни

Директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерву'ю Главреду зазначив, що масовані удари по цілях у Росії можуть мати значний ефект через ураження об’єктів, що належать оточенню Путіна, зокрема олігархам, які нині несуть великі збитки.

Аналітик вказує на те, що Росія не здатна ефективно захищатися від такого широкого географічного застосування українських дронів та частково ракет, тому ситуація не сприятиме виправленню стану справ. Тут йдеться не стільки про тиск на громадську думку, Путіну на неї байдуже, адже він покладається на пропаганду для забезпечення "народної легітимності", — скільки про підтримку найближчого оточення, без якої продовжувати війну буде надзвичайно складно.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

"Ми вже бачимо приклад — не лише Козак, який втратив посаду й виступив проти війни. Таких людей стане набагато більше. До того ж потрібно враховувати, що уже зараз самі росіяни звітують про падіння нафтогазових доходів федерального бюджету більш ніж на 10%. Це найнижчий показник за останні п’ять років. Іншими словами, навіть усередині самої Росії зростає усвідомлення, що їм банально "перерізають економічну пуповину". А без стійкої економіки війна стає просто неможливою", - вказує він.

Чи є у Путіна дедлайн для закінчення війни проти України

Політичний і економічний експерт Тарас Загородній підкреслив, що Путін відвів для себе приблизно пів року, починаючи з вересня, протягом яких намагатиметься досягти додаткових військових успіхів і створити умови для просування своїх ультимативних вимог. Однак цього, очевидно, не станеться, тому далі знадобиться поєднання кількох факторів.

"По-перше, робота сил оборони України у діпстрайках. По-друге, максимальне утримання фронту, наскільки це можливо, адже сьогодні найбільшим дипломатом є саме український захисник. І по-третє, координація зусиль на геополітичному рівні, зокрема подальше перепозиціонування Китаю в цьому питанні, щоб вийти на прагматичне рішення про необхідність припинення російсько-української війни", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Чи зможе Україна вийти до кордонів 1991 року за підсумками війни – коли це може статись

Загородній додав, що саме за президентства Трампа Україна має шанс повернутися до кордонів 1991 року. Водночас самій країні необхідно виробляти більше зброї та активніше завдавати ударів по території Росії, щоб підірвати російський тил, що є ключовим для нас.

"Так, це можна зробити в найближчі чотири роки. Повторюся, все впирається в нафту і газ. Адже американці нам ні слова не кажуть з приводу того, що ми знищуємо нафтогазову інфраструктуру Російської Федерації. А без нафти на Росію просто чекає смерть", - резюмує аналітик.

Скільки років Росія ще зможе вести війну

Голова Комітету економістів Андрій Новак зауважив, що держава, яка спрямовує на війну близько половини своєї економіки, не зможе довго витримувати такий тягар.

"Багато хто мене критикуватиме, але я висловлю свій прогноз: йдеться вже не про роки, а про місяці, говорячи економічною мовою – про квартали. Вище ми вже говорили, який у Росії дефіцит бюджету зараз, які залишки Фонду національного "благосостоянія", яким є реальний рівень інфляції, скільки російських підприємств є збитковими, як багато працівників скорочують навіть крупні компанії, ба більше в Росії вже скорочують тривалість робочого дня до чотирьох годин та зарплату на 20%. І ця тенденція триватиме. За таких умов Росія зможе вести війну щонайбільше декілька кварталів. Про роки говорити вже не доводиться", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Відповідаючи на питання про те, скільки часу Росія ще зможе вести бойові дії за таких умов, він констатував, що внутрішні економічні процеси в країні відбуваються вкрай негативно в усіх напрямках.

Через це Росія навряд чи витримає роками. Новак наголошує, що за нинішнього рівня вона може протриматися максимум два–три квартали, після чого очікується внутрішній економічний колапс, що змусить Кремль переглянути свою політику, а також зробить військовий провал більш ймовірним. Перші сигнали зміни ситуації на фронті на користь України вже помітні на Покровському напрямку — це ранні ознаки перелому.

"Тож мій прогноз: Росії залишилося декілька кварталів", - прогнозує експерт.

