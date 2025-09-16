'Є певні дані і реальні шанси': в Раді назвали точні терміни закінчення війни

В Раді заявили, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2025 року і назвали ключові фактори, які вказують на такий термін.

https://glavred.net/war/est-nekie-dannye-i-realnye-shansy-v-rade-nazvali-tochnye-sroki-okonchaniya-voyny-10698644.html Посилання скопійоване

В Раді назвали точні терміни закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Веніславський:

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут

Переговори Зеленського і Путіна можуть відбутись найближчим часом

Китай дав сигнали Росії щодо закінчення війни

Війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів. Про це в коментарі для ТСН.ua заявив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Яка зараз ситуація на фронті

Попри повідомлення про спроби російських військ просуватися, зокрема на Дніпропетровщині та інших напрямках, нардеп висловив переконання, що війна не затягнеться на роки, а триватиме лише кілька місяців або й менше.

відео дня

"Чому я роблю для себе такий висновок? Перше: не зважаючи на всі інформаційні повідомлення з лінії фронту, я, і не лише я, і військові аналітики, які дивляться стратегічно на цю ситуацію, бачать, що військові дії фактично зайшли в оперативний глухий кут. Жодна зі сторін не може здобути не те що стратегічних, а навіть тактичних успіхів. Тривають позиційні бої, фактично йде тупцювання на місці, ми трохи відвойовуємо, вони (росіяни — Ред.) трохи насувають. Усе це зупиняється і так далі. Достатньо подивитися на наше та російське просування протягом останнього року. Що відбулося? Нічого. Тому це перший посил", - вказує він.

Коли відбудуться переговори між Україною та Росією

Веніславський також зауважив, що після заяв Трампа з його ультиматумами Путіну, зустрічі на Алясці та розуміння, що прямі переговори між Путіним і Зеленським малоймовірні чи безрезультатні, є необхідність у тристоронньому форматі — за участі Трампа, Зеленського та Путіна. На його думку, така зустріч може відбутися у відносно короткі терміни.

"Я думав, що вона відбудеться десь на початку вересня, зараз я бачу, що строки трохи зміщуються. Але заяви нашого президента, деяких представників Росії і Трампа — вони свідчать про те, що це питання стоїть на порядку денному. Тому від нього нікуди не дінемося", - наголосив він.

Який сигнал передали в КНР Путіну

Веніславський також зазначив, що за певними даними, під час нещодавніх святкувань перемоги у Другій світовій війні Китай дав Росії чіткі сигнали про необхідність завершити війну та перейти до більш-менш зрозумілого миру між сторонами конфлікту.

Підсумовуючи, він радить звертати увагу на заяви російського уряду, оскільки економічна ситуація там стає критичною. У комплексі це свідчить про наближення завершення війни, ймовірно, по нинішній лінії розмежування. Території, які зараз контролює Росія, будуть визнані тимчасово окупованими, після чого процес перейде в дипломатичну площину.

/ Інфографіка: Главред

Коли закінчиться війна

На уточнення щодо можливого завершення війни до кінця року Веніславський відповів, що це може статися протягом кількох місяців.

"Скажімо так: до кінця року (до цього залишилося 107 днів — ред.) є реальні шанси все це зупинити", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони та екскерівник Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що будь-яка пауза у війні між Росією та Україною неминуче призведе до відновлення бойових дій. За його словами, справжній мир можливий лише тоді, коли з’являться умови для політичних домовленостей.

В інтерв’ю проєкту Наталії Мосейчук "Час переговорів настав. Мосейчук Podcast" він нагадав слова начальника ГУР Кирила Буданова про те, що ключовим для завершення війни є не особа парламентера, а готовність Кремля сісти за стіл переговорів і прийняти мир.

"Коли буде готовність Росії до миру, тоді і буде досягнута політична домовленість. Але для ГУР війна буде закінчена тільки тоді, коли останній військовий злочинець буде покараний", - процитував Кондратюк Буданова.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має "укласти угоду" щодо війни з Росією та наголосив на важливості припинення закупівель країнами Європи російської нафти.

Військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов зауважив, що з боку країни-агресорки вже звучали погрози на адресу інших держав, зокрема Фінляндії та Азербайджану. Це може свідчити про наміри російського диктатора Володимира Путіна розпочати нову війну. Він усвідомлює, що зупинка російської військової машини означатиме її крах.

Міністр фінансів Сергій Марченко спрогнозував, що війна в Україні триватиме щонайменше ще рік. За його словами, фінальної стадії поки не видно, тому необхідно готувати армію й населення, а також забезпечити фінансування для подальшого ведення війни.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред