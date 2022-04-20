В одній точці України вторгнення РФ захлинулося, ВВС опублікувало карти

Опубліковано карти, на яких детально розписано хід бойових дій в Україні / Колаж УНІАН, Reuters

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Після повного провалу на північно-східному напрямку, РФ вивела війська з Київської, Чернігівської та Сумської областей, щоб уникнути повного розгрому. Зараз всі сили окупантів зосереджено на Донбасі, а найбажанішою точкою на карті залишається все ще не підкорений повністю Маріуполь. Також загарбники не залишають спроб оточити Харків, хоча бійці ЗСУ не здають своїх позицій там і навіть просуваються вперед. На південному напрямку українські захисники проводять успішні контратаки і звільняють населені пункти.

BBC опублікувало карти, на яких детально розписано хід бойових дій в Україні.

РФ хоче отримати повний контроль над Донбасом

Однією з головних цілей Кремля у війні в Україні є відновлення територій Донецької та Луганської областей в їхніх "історичних кордонах".

В останні тижні Росія значно збільшила чисельність своїх військ на Донбасі, а супутникові знімки показують нарощування сил на кордоні з Україною та колони транспортних засобів, що прямують до лінії фронту.

bbc.com

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, оскільки українська оборона добре налагоджена і укріплена, Росія "навряд чи доб'ється великого прориву" найближчими днями, оскільки українські військові, які захищають Донбас, мають великий бойовий досвід, серйозну мотивацію та добре укріплені позиції.

Прогрес окупантів на Півдні помітно сповільнився

На півдні у путінської армії було дві мети. Перша - прорубати коридор з Криму через ОРДЛО в Росію. Ці плани сильно зіпсувало самовіддане протистояння українських захисників Маріуполя - з 3 березня місто перебуває в облозі.

Росію звинувачують у військових злочинах через блокаду Маріуполя. Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. За даними мера міста, в Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.

19 квітня заступник командира полку Азов Святослав Калина Паламар заявив, що маріупольський завод Азовсталь "розбомблено та знищено практично повністю". За його словами, на завод скидають "надпотужні бомби".

Фото bbc.com

Фото bbc.com

Друга мета загарбників - після окупації Херсона, Миколаєва та Одеси здійснити прохід до Придністров'я. Тут вдалося лише окупувати Херсон і практично всю область, але про Миколаїв загарбники обламали зуби. На даний момент місто піддається бомбардуванню.

Військові експерти вважають, що в України є непогані шанси вступити в бій за Херсон і деокупувати його, особливо після того як був потоплений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва, який забезпечував безпеку водних і наземних операцій ворога на Півдні.

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19 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України здатні вибити російських окупантів з Херсона. Але для цього українським захисникам необхідне важке озброєння від міжнародних партнерів.

Повний крах РФ на Півночі

Росія відмовилася від наступу на Київ, який почався ще в перші дні вторгнення, і вивела свої війська з півночі країни. Російське військове керівництво спробувало виправдати ганебну втечу нібито зміною військових стратегічних завдань.

Відступ російських загарбників допоміг побачити всі ті звірства, які вони із собою принесли на окуповані землі - грабіж, мародерство, вбивства мирних жителів, згвалтування жінок і дітей, і розбило міф про нібито другу армію світу.

bbc.com

Як повідомляв Главред, розслідувачі Conflict Intelligence Teamview з'ясували, що найбільш звірячими вчинками щодо мирних українців відзначилися російські десантники з Пскова і Костроми, а не з Кавказу.

Ситуація з жорстоким поводженням з цивільним населенням залежала від регіонів і від того, чи знаходиться населений пункт в тилу чи ні, як давно він перебуває в тилу або на лінії фронту.

Наприклад, в Бородянці Київської області люди гинули в основному від обстрілів житлових будівель, а розстрілів там було менше. Ймовірно, росіяни сприймали цей населений пункт як свій тил.

Буча ж була на передній лінії фронту. Російським військовим давали відсіч, тому окупанти в кожній людині бачили "нацистів". Ймовірно, з цієї причини росіяни катували і страчували мирних людей.

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