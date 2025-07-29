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Ірина Білик на дачі у Павла Зіброва розправилася з колишніми

Анна Підгорна
29 липня 2025, 02:41
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Дружина Зіброва залишилася під великим враженням після дня, проведеного з Білик.
Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик новини - співачка відпочила з Павлом Зібровим і його сім'єю / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna, instagram.com/pavlo_zibrov

Коротко:

  • Павло Зібров із сім'єю та Ірина Білик разом відпочили за містом
  • Кадри пам'ятного вечора з'явилися в соціальних мережах

Українська співачка Ірина Білик провела вікенд із Павлом Зібровим і його сім'єю. На заміській дачі під Києвом артисти зібралися приємно провести час, відпочити, посмажити шашлик.

Зібров у своєму блозі в Instagram показав, як іде до мангалу з подругою з шампурами в руках. "Ми з Ірочкою Білик ідемо смажити шашлик. Ми нарешті відпочиваємо. Без концертів, без гламуру, без макіяжу. Натурель! Будуть у нас курка, реберця та шашлик", - поділилися зірки на відпочинку.

відео дня

Білик також пожартувала у своєму фірмовому стилі - повідомила, що на вогні опинилися і кілька її колишніх коханців.

Розслаблену атмосферу вдома у Зібрових та іскрометний гумор Ірини високо оцінили в коментарях шанувальники. Навіть дружина Павла Миколайовича Марина не змогла приховати захоплення від довгоочікуваної дружньої зустрічі. "Які спогади були вчора, які ми були щасливі, без війни, без тривог, шахедів і ракет! Все ще буде, впевнена! Вчора ми разом провели один з найкращіх днів такого короткого літа!" - написала вона.

Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик новини - співачка відпочила з Павлом Зібровим і його сім'єю / instagram.com/pavlo_zibrov
Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик новини - співачка відпочила з Павлом Зібровим і його сім'єю / instagram.com/pavlo_zibrov
Ірина Білик, Павло Зібров
Ірина Білик новини - співачка відпочила з Павлом Зібровим і його сім'єю / instagram.com/pavlo_zibrov

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Про персону: Ірина Білик

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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