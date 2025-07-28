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Тепер у запасі: ветеран і популярний шоумен обійняв нову посаду

Анна Підгорна
28 липня 2025, 23:36
34
Новий виток професійної діяльності Попенко пов'язав з українськими захисниками.
Геннадий Попенко
Геннадій Попенко зараз - шоумен отримав посаду в Мінветеранів / колаж: Главред, фото: instagram.com/popenko_hennadii

Читайте більше:

  • Чому Геннадія Попенка списано зі ЗСУ
  • Чим зараз займається ветеран і артист

Український шоумен і актор Геннадій Попенко влітку 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ. Служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді, займався розмінуванням і охороною важливих стратегічних об'єктів, брав участь у відбитті ракетних і БПЛА-атак. Пізніше перейшов на посаду керівника мобільної групи "Культурного десанту" на Запорізькому напрямку.

Восени 2024-го року зазнав серйозної травми - подвійний перелом колінного суглоба, розрив хрестоподібної зв'язки та травми інших груп зв'язок. Переніс операцію з імплантації в ногу болтів і титанових пластин, а також формування нових зв'язок. До сьогоднішнього дня Попенко перебуває на реабілітації.

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У травні 2025 року його списали з армії України у зв'язку з травмою, і перевели в запас. Через кілька місяців ветеран і шоумен прийнятий на пост речника Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства. Там же було описано нові обов'язки Геннадія Попенка.

"Робота речника — багатозадачна. Це й пояснення нових державних сервісів, і участь у підготовці публічних заходів, і реагування на інформаційні запити. А також підтримка в створенні зрозумілої, доступної комунікації, в якій немає зайвої складності або відстороненості. У своїй роботі Геннадій разом з командою свідомо використовує гумор як один з інструментів. Бо іноді саме він допомагає подолати барʼєри та зробити державну мову ближчою", - повідомляє пресслужба.

Геннадий Попенко
Геннадій Попенко зараз - шоумен отримав посаду в Мінветеранів / instagram.com/minveteraniv
Геннадий Попенко
Геннадій Попенко зараз - шоумен отримав посаду в Мінветеранів / instagram.com/minveteraniv
Геннадий Попенко
Геннадій Попенко зараз - шоумен отримав посаду в Мінветеранів / instagram.com/minveteraniv

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Про персону: Геннадій Попенко

Геннадій Попенко - український актор і шоумен. На його рахунку понад 30 ролей у популярних українських фільмах і серіалах ("Виклик", "Будинок "Слово" тощо). Був ведучим телепроєктів "3х4. Найкумедніше домашнє відео", "Підйом", "Загублений світ" та ін. Має орден "За заслуги" третього ступеня.

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