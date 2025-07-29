Єврокомісія може повністю зупинити фіндопомогу Києву: у чому причина

Йдеться про заморожування всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів за програмою Ukraine Facility.

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Єврокомісія стурбована тиском на антикорупційні органи в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/MarosSefcovic

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Брюссель надіслав Києву листа

У ЄК незадоволені законом №12414, який обмежує діяльність НАБУ і САП

Фінансування за програмою Ukraine Facility може бути заморожено

Європейська комісія пригрозила офіційному Києву повним припиненням фінансової допомоги. Причиною став закон №12414, який обмежує діяльність НАБУ і САП.

Як пише видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на джерела, керівництво країни на чолі з президентом Володимиром Зеленським отримало відповідного листа.

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У документі йдеться про те, що Єврокомісія зупинить фінансування з боку європейського інструменту Ukraine Facility, якщо тиск на антикорупційні органи в Україні триватиме.

При цьому йдеться про заморожування всіх наступних фінансових траншів, а не лише про частину запланованих траншів.

Програма Ukraine Facility передбачає надання Україні до 2027 року 50 мільярдів євро. Ці кошти зокрема надходять безпосередньо до державного бюджету України.

Ексміністерка з питань євроінтеграції та опозиційна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе підтвердила інформацію про те, що ЄС надіслав листа з таким посланням до Києва. За її словами, "фінансування в рамках EU Facility буде заморожено, якщо ситуація з антикорупційними органами не буде виправлена".

У матеріалі Frankfurter Allgemeine Zeitung також ідеться про те, що європейські експерти підготували окремий докладний звіт з аналізом ситуації навколо антикорупційних органів в Україні. Цей звіт отримали посольства країн ЄС, а також сама Єврокомісія.

У звіті експерти дійшли висновку, що закон №12414 та обшуки й арешти в НАБУ є "найгрубішою спробою втручання в діяльність антикорупційної системи України" від моменту створення держави. Такі дії, на думку європейських експертів, "ставлять під сумнів" досягнення держави в антикорупційній сфері.

Закон про НАБУ - історія питання

Як писав Главред, 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ і САП переходить до генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що викликало хвилю невдоволення серед громадян.

22 і 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

На тлі протестів глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту, який має на меті посилити автономію антикорупційних органів і захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії.

24 липня Зеленський повідомив, що цього дня подасть законопроєкт до Верховної Ради. Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахувати пропозиції керівників правоохоронних органів.

Пізніше стало відомо, що Зеленський направив до Верховної Ради законопроєкт № 13533 про відновлення незалежності антикорупційних органів. Як заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, документ буде розглянуто парламентом на пленарному засіданні 31 липня.

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Про джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung - щоденна газета (друкована та онлайн-версії) з аудиторією близько 800 000 читачів щодня. Заснована 1 листопада 1949 року. Штаб-квартира розташована в місті Франкфурт-на-Майні в Німеччині. FAZ вважається одним із провідних засобів масової інформації в німецькомовному світі, пише Вікіпедія. Входить до "великої четвірки" німецьких газет поряд із Süddeutsche Zeitung, Die Welt і Handelsblatt.

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