Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинках із принцом на троні за 21 сек

Віталій Кірсанов
29 липня 2025, 05:30
59
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви бачите два однакових зображення принца, що сидить на троні. На перший погляд, ці два зображення здаються схожими, але це не так. Між двома картинками є три відмінності, і тільки найбільш спостережливі очі зможуть знайти ці три відмінності за 21 секунду.

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по пенітенціарній установі на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених

РФ вдарила по пенітенціарній установі на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених

08:17Війна
Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області

Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області

07:07Війна
Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

02:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Останні новини

08:30

Мільйон для супергероїв: ЕКО МАРКЕТ завершив благодійний збір на реабілітаційне обладнання для Superhumans актуально

08:22

Цінове піке на ринку: в Україні подешевшали одразу кілька сезонних продуктів

08:17

РФ вдарила по пенітенціарній установі на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених

08:15

Карта Deep State онлайн за 29 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Росіяни заявили про спецназ ЦАХАЛ в ОдесіПогляд

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцямЦіни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям
07:07

Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській областіВідео

06:10

Угода ЄС-США підписана. Що це означає для нас?Погляд

05:43

Гороскоп на завтра 30 липня: Ракам - чудові новини, Водоліям - труднощі

05:30

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності в картинках із принцом на троні за 21 сек

Реклама
05:25

Чому неправильно казати "рибалка": якої помилки припускаються багато українцівВідео

04:30

Навіть терти не потрібно: один продукт прибере застарілий жир з плити за хвилини

04:04

Нашестя сарани в Україні: якщо залучити одного птаха, урожай буде врятовано

03:58

Помилений захист диктатора: у охоронців Путіна помітили дивний предмет

03:35

Ризикують нарватися на проблеми: двом знакам зодіаку 29 липня слід бути обережними

02:54

Що додають у ґрунт досвідчені садівники після сніданкуВідео

02:41

Ірина Білик на дачі у Павла Зіброва розправилася з колишніми

02:20

Переговори Зеленського і Путіна: Кислиця сказав, хто може прискорити їх зустріч

02:05

"Трампу плювати": Жданов розкрив тривожний сценарій завершення війни в Україні

01:56

Лідер популярного українського фолк-гурту вступив до лав ЗСУ

01:32

У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

Реклама
01:30

Ексдружина футболіста Пятова після розлучення розповіла про безумовне кохання в її житті

28 липня, понеділок
23:40

РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: у ДПСУ відповіли

23:36

Тепер у запасі: ветеран і популярний шоумен обійняв нову посаду

23:31

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

22:52

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

22:51

"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

22:39

РФ перестала під час атак популярні ракети: у МВС назвали цікаву причину

22:12

Буква Ґ — заборонена та повернена: символ незламності мови

21:41

Сигнал Путіну: США вперше з 2008 року перекинули ядерну зброю до Британії

21:36

Медвєдєв істерично пригрозив Трампу війною через новий дедлайн РФ

21:02

Спадок із секретом: хто був найбагатшою нареченою в історії УкраїниВідео

20:41

"Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни

20:38

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

20:36

Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

20:10

На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату

20:09

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

19:53

Його має більше 8 тисяч українців: яке прізвище в давнину вважалося нещасливимВідео

19:38

Працюють підготовлені диверсанти: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні

19:10

У Кремлі паніка через удари БПЛАПогляд

19:05

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Реклама
19:00

BADM SPORT CUP 3.0: спортивне літо, що надихає на робочі успіхи новини компанії

18:47

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан показала романтику з нареченим-італійцем

18:47

Китай образився на дії України: вимагають "негайно виправити помилку"

18:41

Чому 29 липня не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

18:37

Реагує навіть на дихання: чи існує кульова блискавка та як від неї вберегтисяВідео

17:52

Трамп заявив про відмову від переговорів із Путіним і анонсував новий удар по РФВідео

17:51

Корпус Білецького взяв відповідальність за критичну ділянку фронту: втрати скорочено, просування ворога уповільнено – Бутусов

17:50

Погода у серпні здивує: синоптик попередила про сильну спеку і град

17:43

"Бити, бити і ще раз - бити": у Зеленського оцінили новий дедлайн Путіну від Трампа

17:38

Українські прізвища, які захищають своїх власників: чи є серед них ваше

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти