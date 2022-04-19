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"Це останній резерв РФ, більше немає": Арестович розповів про те, що відбувається на Донбасі та півдні України

19 квітня 2022, 12:47

Зараз окупанти почали воювати за підручниками - наступають окремими групами, зазначив радник глави ОПУ.

Арестович впевнений в розгромі РФ на Донбасі і Півдні України / скріншот, УНІАН

Наступ російських військ на Донецькому і Луганському напрямку триває вже 12 діб, на південному напрямку воно почалося 17 квітня.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону підкреслив, що про дату початку другого етапу війни було відомо заздалегідь.

"Величезна страшна сила навалилася 24 лютого і нікого не перемогла, отримала по зубах і відкотилася. Зараз вони почали воювати за підручниками. Не так, як їх генерали - ідіоти планували спочатку, а вони наступають окремими групами. Накопичили під Ізюмом величезну кількість військ - там 25 тисяч військ, але воно величезне для другої фази наступу, оскільки спочатку було 50 тисяч", - зазначив Арестович.

За його словами, зараз окупанти намагаються окремими ротами просуватися вперед, шукаючи слабкі місця нашої оборони.

читайте такожНова фаза війни в Україні почалася: Арестович розповів, в яких містах буде найгарячіше"Всі ці дії, які почалися 12 діб тому — це ротні групи намагаються просуватися вперед. На півдні вони почали тільки позавчора. Також окремими ротними групами", - заявив він.

Арестович також підкреслив, що у них нічого не вийде, оскільки сил, які РФ накопичила недостатньо.

"Відразу скажу - у них нічого не вийде. Це останній оперативний резерв Росії, більше немає. Є ще 10-15 тисяч нещасних розстріляних, яких вивели з Київської, Чернігівської та Сумської областей – вони зараз під Білгородом і пишуть у переважній більшості рапорту про звільнення. Звичайно, цей наступ, звичайно, візьмуть парочку наших населених пунктів, звичайно, будуть втрати у нас. Але в загальному, я даю 99%, що цей наступ провалиться тому що сил, які вони накопичили недостатньо",- підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза бойових дій триває і триватиме "ще тиждень, може, й більше".

Зазначимо, що російська армія пішла на загострення на Донбасі, ситуація важка. Проте Збройні сили України обороняються та вже відбили ворожий наступ у Рубіжному та Попасній.

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