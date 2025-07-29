Авіабомби РФ убили 17 осіб у колонії на Запоріжжі: нові подробиці атаки

Коротко:
- РФ вдарила чотирма КАБами по в'язниці на Запоріжжі
- Є загиблі та постраждалі
Пізно ввечері 28 липня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області. Унаслідок удару загинуло 17 осіб, ще 42 дістали поранення. У постраждалих осколкове ураження обличчя.
Як повідомили в Мін'юсті України, окупанти атакували колонію в понеділок орієнтовно о 23:28. Збройні сили РФ застосували чотири керовані авіаційні бомби.
Унаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб і карантинна дільниця.
"До забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Усім постраждалим надано медичну допомогу, вони перебувають під наглядом у медичній частині, черговому підрозділі та інших відділеннях установи", - ідеться в повідомленні.
"Цей удар вкотре демонструє грубе порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Росії", - додали в Мін'юсті.
Зазначимо, Біленьківська виправна колонія №99 розташована в с. Біленьке Запорізького району. Тут утримуються чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі.
Дивіться відео - Наслідки атаки на колонію в Запорізькій області:
Як писав Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБи. Під удар потрапив один із пенітенціарних закладів. За даними Федорова, внаслідок удару 16 людей загинули, ще 35 - поранені.
Удар по виправній колонії в Запорізькій області підтвердив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 331-го засобу повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. 311 повітряних цілей було збито/придушено.
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