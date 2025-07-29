Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області

Коротко:
- Ростовську область атакували безпілотники
- Під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури
- Рух поїздів через станцію Сальськ обмежено
У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Серія вибухів пролунала близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.
Як пише російський Telegram-канал Astra, т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничну станцію.
"Займання сталося на залізничній станції, пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки", - заявив чиновник.
За словами Слюсаря, атаку БПЛА російські сили ППО відбивали в Кам'янську-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боківському та Тарасівському районах.
У Сальську по вулиці Соціалістичній у приватному будинку пошкоджено дах і вибито скло.
На вулиці Островського пошкоджено автомобіль. Загинув водій, який перебував у ньому.
Повідомляється також, що через атаку дронів через станцію Сальськ призупинено рух поїздів.
Зазначимо, Сальськ - важливий залізничний вузол у Ростовській області РФ. Залізничними шляхами через населений пункт ЗС РФ перекидають зброю та особовий склад на фронт.
Дивіться відео - У Сальську спалахнула велика пожежа в районі залізничного вузла:
Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, також було атаковано тягову підстанцію "Подвійна" в с. Орловський Ростовської області.
"Тривають удари по вразливих логістичних шляхах ворога", - зазначили аналітики.
Дивіться відео - Пожежа на тяговій підстанції "Подвійна" в с. Орловський:
Як писав Главред, пізно ввечері в понеділок, 28 липня, безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол. Частина Донецька залишилася без світла.
Нагадаємо, 21 липня в селищі Каменоломні Ростовської області безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.
Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, роботу ППО та пожежу на місці падіння уламків.
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