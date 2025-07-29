Потужна пожежа: дрони атакували важливий залізничний вузол у Ростовській області

Залізничними шляхами через населений пункт Сальськ ЗС РФ перекидають зброю та особовий склад на фронт.

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У Ростовській області спалахнула потужна пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Ростовську область атакували безпілотники

Під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури

Рух поїздів через станцію Сальськ обмежено

У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області РФ атакували безпілотники. Серія вибухів пролунала близько другої години ночі. Поблизу важливого залізничного вузла спалахнула масштабна пожежа.

Як пише російський Telegram-канал Astra, т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на залізничну станцію.

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"Займання сталося на залізничній станції, пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки", - заявив чиновник.

За словами Слюсаря, атаку БПЛА російські сили ППО відбивали в Кам'янську-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боківському та Тарасівському районах.

У Сальську по вулиці Соціалістичній у приватному будинку пошкоджено дах і вибито скло.

На вулиці Островського пошкоджено автомобіль. Загинув водій, який перебував у ньому.

Повідомляється також, що через атаку дронів через станцію Сальськ призупинено рух поїздів.

Зазначимо, Сальськ - важливий залізничний вузол у Ростовській області РФ. Залізничними шляхами через населений пункт ЗС РФ перекидають зброю та особовий склад на фронт.

Дивіться відео - У Сальську спалахнула велика пожежа в районі залізничного вузла:

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, також було атаковано тягову підстанцію "Подвійна" в с. Орловський Ростовської області.

"Тривають удари по вразливих логістичних шляхах ворога", - зазначили аналітики.

Дивіться відео - Пожежа на тяговій підстанції "Подвійна" в с. Орловський:

Як писав Главред, пізно ввечері в понеділок, 28 липня, безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол. Частина Донецька залишилася без світла.

Нагадаємо, 21 липня в селищі Каменоломні Ростовської області безпілотники пошкодили залізничну станцію, яка є великим залізничним вузлом.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, роботу ППО та пожежу на місці падіння уламків.

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