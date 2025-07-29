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РФ вдарила по пенітенціарній установі на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених

Анна Ярославська
29 липня 2025, 08:17
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Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Зруйновано приміщення установи.
Рятувальник, дим
Армія РФ атакувала пенітенціарну установу на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ДСНС

Коротко:

  • РФ обстріляла ФАБами Запорізький район
  • Під удар потрапила пенітенціарна установа
  • Є загиблі та постраждалі

У ніч на 29 липня російська армія атакувала один із пенітенціарних закладів у Запорізькій області. Унаслідок удару 16 людей загинули, ще 35 - поранені.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, уночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо ФАБами.

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"Влучив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 отримали поранення. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Зруйновано приміщення установи. Пошкоджено приватні будинки поруч", - повідомив він.

РФ вдарила по пенітенціарній установі на Запоріжжі: 16 жертв, 35 поранених
​Що таке ФАБ-3000 / Інфографіка: Главред ​

Удар по виправній колонії в Запорізькій області підтвердив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області. Відомо про 16 загиблих, 35 отримали поранення. Зруйновано будинки поруч. Це черговий військовий злочин росіян, які не зупиняться, якщо їх не зупинити", - написав він у Telegram.

Повітряна атака на Україну 28 липня - що відомо

Як писав Главред, увечері 27 липня в Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників. Сигнал небезпеки почали вмикати з 21:37 - спочатку в Броварському районі, згодом до тривоги приєдналися Бориспільський, Обухівський, Бучанський та інші райони регіону.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки постраждали 5 осіб, зокрема одна дитина. Чотирьох постраждалих медики госпіталізували.

"Усі вони - мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з під'їздів пошкоджено вікна з 6-го по 11-й поверхи. Усі служби працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

У Кіровоградській області спалахнула пожежа після нічної ворожої атаки. Попередньо, загиблих або травмованих унаслідок атаки в регіоні немає. У Кропивницькому вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

За даними ЗС ЗСУ, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Україну за допомогою 331-го засобу повітряного нападу. Зокрема, ворог застосував 324 БпЛА, 4 крилаті та 3 аеробалістичні ракети. 311 повітряних цілей було збито/придушено.

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