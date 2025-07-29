Помилений захист диктатора: у охоронців Путіна помітили дивний предмет

Всі звикли до чорної валізки, які носять охоронці Путіна, але нині мова про дещо інше.

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У охоронців Путіна помітили дивний предмет / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У російського диктатора Володимира Путіна знайшли новий дивний пристрій, який постійно носить його охорона. Чорною валізкою вже нікого не здивуєш, але цього разу було помічено щось дійсно цікаве. Про це повідомив український фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Аналізуючи відео зі святкувань дня Військово-морського флоту РФ, він помітив, що в одного з охоронців Путіна є пристрій, який може захистити його від FPV-дронів.

Варто зазначити, що у Санкт-Петербурзі Путін вирішив піти "до людей" та вийшов з автомобіля.

відео дня

Дивіться відео з охоронцями Путіна:

Трамп поставив Путіну ультиматум - останні новини

Нагадаємо, 28 липня Трамп повідомив, що скорочує свій 50-денний ультиматум до 10-12 днів, адже "вже знає відповідь". Він висловив розчарування ракетними ударами РФ по українських містах і заявив, що новий термін починає діяти з 28 липня.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення Трампа чітким сигналом для Путіна, який розуміє тільки мову сили. Єрмак подякував Трампу за принципову позицію, а керівник ЦПД додав, що в США усвідомлюють - Путін не зупинить війну і "його треба бити".

Як повідомляв Главред, експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Трампу війною через новий дедлайн. Він заявив, що ультиматуми Трампа - це крок до війни безпосередньо зі США.

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