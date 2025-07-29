Медведєв істерить після погроз США наслідками у відповідь на заяви щодо України

Президент США серйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною, заявив Ліндсі Грем.

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Ліндсі Грем відреагував на слова Дмитра Медведєва / Колаж: Главред, фото: Facebook/LindseyGrahamSC, УНІАН

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Грем пригрозив РФ наслідками у відповідь на заяви щодо України

Медведєв також відреагував на заяви Грема

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що російські керівники, які сумніваються в серйозній налаштованості президента США Дональда Трампа припинити війну між Росією та Україною, помиляються.

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви і ваші клієнти незабаром, на жаль, помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів", - написав Грем на платформі X.

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Таким чином американський сенатор відреагував на заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, репостом якого Грем супроводив свою заяву.

Санкції проти РФ / Главред

Як повідомлялося, Медведєв різко прокоментував скорочення Трампом терміну, який президент США дав Путіну на припинення вогню, а саме - з 50 днів, про які Трамп сказав 14 липня, до 10-12 днів, про що ним було заявлено 28 липня, коли до закінчення попереднього терміну залишалося ще 36 днів. Медведєв у своєму коментарі вдався до погроз.

Пізніше Медведєв також відреагував на заяви Грема. Він підкреслив, що переговори завершаться тільки після досягнення всіх цілей "спеціальної військової операції". Він зазначив, що ні сенатор, ні глава США не мають права диктувати Москві, коли починати діалог.

Ультиматум Трампа РФ - новини за темою

Раніше Трамп заявив про те, що скоротить свій 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну, який він давав для узгодження умов перемир'я. Пізніше він додав, що встановлює новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив, що очікує зустрічі з Путіним і Зеленським, і попередив Росію: США можуть не чекати 50 днів, щоб ввести жорсткі санкції проти РФ та її економічних партнерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп має намір зупинити війну Росії проти України через силу, вважає спікер Палати представників Майк Джонсон. На думку Джонсона, зусилля Заходу можуть бути ефективними.

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Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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