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Він керував авіабомбардуваннями Чернігова та Києва: розвідка назвала ім'я російського генерала

20 квітня 2022, 06:38

За його наказами 500-кілограмові бомби скидали на Київщину та Чернігівщину.

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Відомо ім'я російського генерала, який керував авіабомбардуваннями Чернігова / gur.gov.ua

Накази скидати бомби на територію Чернігівщини та Київщини віддавав генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Він є командувачем 11-ю армією ВПС і ППО Східного збройного округу Збройних сил Росії, повідомили в українській розвідці.

Військовий злочинець безпосередньо бере участь у війні Росії проти України. З лютого по квітень 2022 року саме під його керівництвом підрозділи російської армії здійснювали авіаудари по цивільних об'єктах на півночі нашої держави.

Зазначається, що під командуванням Кравченка окупанти завдавали ударів з некерованої (не високоточної) авіаційної зброї, яка заборонена Женевською конвенцією:

  • ОФАБ-250-270;
  • ФАБ-500;
  • ОФЗАБ-500.

Удари спричинили значну кількість жертв серед мирного населення.

Володимиру Кравченку 59 років. Він уродженець міста Невинномиськ. Одружений, є двоє дітей. Військову службу в лавах Збройних сил Росії почав ще в 1983 році на посаді льотчика-інструктора. На нинішній посаді перебуває з 31 липня 2018 року.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, в якій будуть зафіксовані всі російські окупанти, які здійснювали військові злочини проти українців.

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