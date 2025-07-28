Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 29 липня

Коли температура повітря підвищиться до +38 градусів

У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 29 липня буде штормовою. Регіони будуть під впливом циклону. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей - І рівень небезпечності. Там очікуються сильні грозові дощі, град та шквали - 15-20 м/с.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

У південних, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 липня через циклон буде нестійка дощова погода у західних, північних, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Вінницькій областях. Там будуть дощі з грозами.

На півдні буде найспекотніше. Температура повітря підвищиться до +36 градусів. На заході буде найпрохолодніше - 16-18 градусів тепла. Під час зливи можливі сильні грози, град та шквали.

30-31 липня раптово прийде похолодання. На півдні спека послабне 31 липня. Очікується, що на території південних, східних та Дніпропетровської областей спека послабне лише 8-9 серпня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 29 липня

В Україні 29 липня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують значні дощі з грозами в Україні, крім більшості районів Лівобережжя. Вітер буде південно-східний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях будуть град та шквали 15-20 м/с.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 20-25°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-38°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 29 липня в Україні буде місцями спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +22...38 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: meteoprog

Погода 29 липня у Києві

У Києві 29 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 18-23°, вдень 27-32°; у Києві вночі близько 20°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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