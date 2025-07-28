Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

Віталій Кірсанов
28 липня 2025, 22:52
74
Головним завданням нового керівника стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.
Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту
Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

  • Тетяна Бережна має досвід у реформах і культурній дипломатії
  • Що відомо про Тетяну Бережну

Уряд призначив заступницю міністра економіки Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У період трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову стійкість та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов'язки тимчасового керівника доручено досвідченому управлінцю з сильним досвідом у державній політиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами", - написала Свириденко.

відео дня

За словами прем'єр-міністра, головним завданням нового керівника стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.

"Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси - це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Міністерстві економіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародному співробітництві, зокрема, як комісар України на EXPO-2025 в Японії", - написала Свириденко.

Прем'єр-міністр повідомила, що уряд планує надалі виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок "з чітким мандатом і ресурсами".

"Це дасть змогу цілеспрямовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс", - додала вона.

Нові призначення в уряді - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування в парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Германа Сметаніна було призначено головою "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про Бережну

Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра за спеціальністю "Правознавство". Стажувалася в Парламенті Канади в рамках Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики.

Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відновлення України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS.

Юридичну кар'єру вона розпочала ще 2011 року в одному з провідних українських адвокатських об'єднань - "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката.

З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступника міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці - як Генеральному комісару.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Минкульт Кабмін міністр культури Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

23:31Синоптик
Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

22:52Україна
"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

22:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться в серпні: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться в серпні: хто у списку

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Гороскоп на серпень 2025: Близнюкам потрібна допомога, Раку - борги

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Нічний обстріл Києва: поранення дістали 8 осіб, включно з 3-річною дитиною

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на серпень: Кроликам - особливий час, Зміям - проблеми

Останні новини

23:40

РФ закрила 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною: у ДПСУ відповіли

23:36

Тепер у запасі: ветеран і популярний шоумен обійняв нову посаду

23:31

Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

22:52

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

22:51

"Якраз вчасно": Зеленський відреагував на новий ультиматум Путіну від Трампа

Ціни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцямЦіни на хліб, м’ясо та інші продукти восени-взимку: Пендзин – про те, до чого готуватися українцям
22:39

РФ перестала під час атак популярні ракети: у МВС назвали цікаву причину

22:12

Буква Ґ — заборонена та повернена: символ незламності мови

21:41

Сигнал Путіну: США вперше з 2008 року перекинули ядерну зброю до Британії

21:36

Медвєдєв істерично пригрозив Трампу війною через новий дедлайн РФ

Реклама
21:02

Спадок із секретом: хто був найбагатшою нареченою в історії УкраїниВідео

20:41

"Буде накрито стіл миру": Ердоган раптово заговорив про завершення війни

20:38

Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності

20:36

Україну атакуватимуть реактивні "Шахеди": Федоров розкрив плани окупантів

20:10

На Україну чекає найспекотніший день: синоптик назвала дату

20:09

6 знаків зодіаку чекають гарні новини 29 липня: хто потрапив у список везунчиків

19:53

Його має більше 8 тисяч українців: яке прізвище в давнину вважалося нещасливимВідео

19:38

Працюють підготовлені диверсанти: у ЗСУ розповіли про нову тактику ворога на півдні

19:10

У Кремлі паніка через удари БПЛАПогляд

19:05

Вдарить +14 і литимуть сильні зливи з градом: Україну накриває потужний циклон

19:00

BADM SPORT CUP 3.0: спортивне літо, що надихає на робочі успіхи новини компанії

Реклама
18:47

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан показала романтику з нареченим-італійцем

18:47

Китай образився на дії України: вимагають "негайно виправити помилку"

18:41

Чому 29 липня не можна давати гроші в борг: яке церковне свято

18:37

Реагує навіть на дихання: чи існує кульова блискавка та як від неї вберегтисяВідео

17:52

Трамп заявив про відмову від переговорів із Путіним і анонсував новий удар по РФВідео

17:51

Корпус Білецького взяв відповідальність за критичну ділянку фронту: втрати скорочено, просування ворога уповільнено – Бутусов

17:50

Погода у серпні здивує: синоптик попередила про сильну спеку і град

17:43

"Бити, бити і ще раз - бити": у Зеленського оцінили новий дедлайн Путіну від Трампа

17:38

Українські прізвища, які захищають своїх власників: чи є серед них ваше

17:15

Зміцниться здоров'я і прийде щастя: що потрібно обійняти і випити 29 липня

17:04

"Вони рятуватимуть себе": стала відома причина, чому Європа не хоче давати ракети Україні

16:51

"Велика небезпека": Жданов розкрив, чому НАТО не зможе купити зброю для ЗСУ

16:49

Без хімії та зусиль: один копієчний засіб прибере всю медведку з городуВідео

16:40

Посівний календар на серпень 2025: що не пізно посадити

16:39

Чому коти панічно бояться води: все заплутаніше, ніж здається на перший погляд

16:38

Долар летить вгору, а євро раптово пішов у піке - свіжі курси валют

15:49

У Путіна поскаржилися, що РФ "воює одна проти всього Заходу" і відчитали МакронаВідео

15:47

Надасть блиску та відштовхуватиме воду: один засіб змусить авто сяяти

15:43

Кота знайдуть тільки найуважніші люди: найкраща загадка для перевірки уважності

15:38

Сіль: біле золото чи біла смерть

Реклама
15:29

"Я дуже розчарований у Путіні": Трамп оголосив новий термін ультиматуму РФВідео

15:19

Українців серйозно каратимуть з 1 серпня: попередження про нововведення

15:06

У серпні тарифи на газ та світло можуть зрости: кому доведеться платити більше

15:03

Яка робота принесе вам успіх: відповідь ховається у даті народження

14:56

Чи справді від динозаврів: вчені нарешті розшифрували, звідки береться нафта

14:56

Україна не погодиться на окупацію: експерт про істерику РФ після слів Алієва

14:43

"Я завалила": Лідія Таран зізналася, які в неї проблеми

14:31

Скільки українцям доведеться платити за овочі борщового набору восени і взимку: є 2 варіанти

14:26

Прокляття Керченського мосту — міф, символ чи історичний вирок

14:03

Які рослини сарана з’їсть в першу чергу: спосіб боротьби та страхи шкідникаВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти