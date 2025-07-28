Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

Головним завданням нового керівника стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.

https://glavred.net/ukraine/kabmin-naznachil-vremennogo-glavu-minkulta-kto-im-stal-10685264.html Посилання скопійоване

Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/yulia.svyrydenko

Коротко:

Тетяна Бережна має досвід у реформах і культурній дипломатії

Що відомо про Тетяну Бережну

Уряд призначив заступницю міністра економіки Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У період трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову стійкість та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов'язки тимчасового керівника доручено досвідченому управлінцю з сильним досвідом у державній політиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами", - написала Свириденко. відео дня

За словами прем'єр-міністра, головним завданням нового керівника стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.

"Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси - це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Міністерстві економіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародному співробітництві, зокрема, як комісар України на EXPO-2025 в Японії", - написала Свириденко.

Прем'єр-міністр повідомила, що уряд планує надалі виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок "з чітким мандатом і ресурсами".

"Це дасть змогу цілеспрямовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс", - додала вона.

Нові призначення в уряді - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування в парламенті.

Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Германа Сметаніна було призначено головою "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.

Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про Бережну Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра за спеціальністю "Правознавство". Стажувалася в Парламенті Канади в рамках Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики. Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відновлення України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS. Юридичну кар'єру вона розпочала ще 2011 року в одному з провідних українських адвокатських об'єднань - "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката. З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступника міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці - як Генеральному комісару.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред