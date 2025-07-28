Кабмін призначив тимчасового главу Мінкульту: хто ним став

Коротко:
- Тетяна Бережна має досвід у реформах і культурній дипломатії
- Що відомо про Тетяну Бережну
Уряд призначив заступницю міністра економіки Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"У період трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову стійкість та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов'язки тимчасового керівника доручено досвідченому управлінцю з сильним досвідом у державній політиці, міжнародних проєктах і роботі з партнерами", - написала Свириденко.відео дня
За словами прем'єр-міністра, головним завданням нового керівника стане забезпечення належного фінансування української культури в умовах війни.
"Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси - це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Міністерстві економіки. Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародному співробітництві, зокрема, як комісар України на EXPO-2025 в Японії", - написала Свириденко.
Прем'єр-міністр повідомила, що уряд планує надалі виокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок "з чітким мандатом і ресурсами".
"Це дасть змогу цілеспрямовано працювати над інформаційною стійкістю країни. Культурній політиці потрібен новий імпульс", - додала вона.
Нові призначення в уряді - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 17 липня Верховна Рада України призначила нового міністра оборони. Ним став колишній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Його кандидатуру підтримали 267 народних депутатів під час голосування в парламенті.
Перед цим президент України Володимир Зеленський підписав низку кадрових рішень. Зокрема, Германа Сметаніна було призначено головою "Укроборонпрому", а саме Міністерство оборони відтепер відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості.
Нагадаємо, 15 липня Денис Шмигаль подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Про своє рішення він повідомив у Telegram.
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Що відомо про Бережну
Бережна здобула вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія", отримавши ступінь бакалавра за напрямом "Право" та магістра за спеціальністю "Правознавство". Стажувалася в Парламенті Канади в рамках Канадсько-української парламентської програми (CUPP), що стало для неї першим міжнародним досвідом у сфері державної політики.
Подальше навчання вона продовжила в Українській школі політичних студій, Київській школі економіки (за напрямом Government Relations), Аспен Інституті Київ, а також у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), де опанувала курс про глобальні трансформації та відновлення України. У 2025 році Тетяна завершила програму Школи Стратегічного Архітектора при KMBS.
Юридичну кар'єру вона розпочала ще 2011 року в одному з провідних українських адвокатських об'єднань - "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво адвоката.
З 17 червня 2022 року вона обіймала посаду заступника міністра економіки. У 2025 році їй довірено представлення України на всесвітній виставці ЕКСПО в Осаці - як Генеральному комісару.
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