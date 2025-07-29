Остання пропозиція: принц Гаррі зважився на відчайдушний крок

Інсайдери в один голос твердять про примирення в королівській родині.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що зробив принц Гаррі

Що говорять інсайдери

Принц Гаррі погодився поділитися своїм офіційним графіком із королівською сім'єю на знак миру з батьком, королем Карлом III, і братом, принцом Вільямом.

Як пише Page Six, "Оливкова гілка" допоможе уникнути конфліктів між заходами Гаррі та Меган Маркл і справами королівської сім'ї.

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Імовірно, ця пропозиція покликана спростувати заяви про те, що герцоги Сассекські намагаються відібрати увагу у британської королівської сім'ї.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

Цей крок був зроблений через кілька днів після того, як поїздка Гаррі в Анголу опинилася в центрі уваги ЗМІ і затьмарила публікацію портрета дружини Чарльза, королеви Камілли, до 78-річчя.

Відкритість Гаррі потенційно може прокласти шлях до особистої зустрічі між ним і його батьком, з яким вони давно не спілкуються, включивши її до своїх насичених маршрутів, особливо враховуючи, що між двома таборами нібито велися мирні переговори.

"Тепер Гаррі змінив свій спосіб мислення. Тепер тон зосереджений на "вирішенні конфліктів" із сім'єю", - заявив інсайдер виданню,

Джерело пояснило, що сім'я Сассекських запропонувала "скласти "сітку" його діяльності та поділитися нею з Букінгемським палацом".

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

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