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СБУ зірвала плани ФСБ вбити командира батальйону "Вовки Да Вінчі" - деталі

Анна Косик
29 липня 2025, 10:33
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Завербований росіянами чоловік не підозрював, що працює на ФСБ.
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Сергей Филимонов, задержание СБУ
Росіяни маніпулювали патріотичними переконаннями чоловіка / Колаж: Главред, фото: пресслужба 108 ОШБ Вовки Да Вінчі, СБУ

Що повідомили в СБУ:

  • ФСБ завербувала учасника АТО для вбивства Серія Філімонова
  • Спецслужба РФ застосувала нову тактику агентурної операції
  • Фігурант справи був переконаний, що співпрацює з СБУ, а не ФСБ

ФСБ країни-агресорки Росії планували ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова. Про це повідомила Служба безпеки України, яка запобігла замовному вбивству військового.

Російська спецслужба завербувала мешканця Дніпропетровської області під виглядом роботи на СБУ. При цьому росіяни застосували досить нову тактику - агентурні операції "під чужим прапором".

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"Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України. Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира", - розповіли в СБУ.

Слідством встановлено, що чоловік через одну з соцмереж отримав дзвінок від представниці російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України.

"У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про СБУ
СБУ / Інфографіка: Главред

Щоб посилити психологічний тиск, представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

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"Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя. Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова", - описують хід подій у відомстві.

Співробітник ФСБ представляв українського військового як "зрадника", який наводить удари по Києву та поступово переконував чоловіка у причетності Філімонова до військових злочинів РФ.

Зрештою, після отримання автомата Калашникова зі схрону зброї, координати якого надало фігуранту справи ФСБ, та стеження за військовим, чоловік отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

"Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів", - підсумували в СБУ.

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Боротьба СБУ проти спецслужб та агентів РФ- що відомо

Нещодавно Служба безпеки України ліквідувала кілерів, причетних до вбивства полковника у столиці. Пошуковою операцією керував сам очільник Служби безпеки — генерал-лейтенант Василь Малюк.

Раніше Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді.

Нагадаємо, Главред писав, що працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку країни-агресора Росії, яка на замовлення ворога збиралася підірвати обласний ТЦК в Одесі.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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