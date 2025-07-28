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Україну "трусить" затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
28 липня 2025, 23:31
246
Ця магнітна буря буде такої потужності, що може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона буде такою потужною, що навіть може негативно вплинути на здоров'я. Про це повідомляє meteoagent.

Потужна магнітна буря увірвалася в країну 22 липня. Тоді її потужність була на рівні 5-ти балів. Уже наступного дня вона стала ще сильнішою. 23-24 липня країну "трусила" 6-бальна буря.

відео дня

25 липня буря стала слабшою й опустилася до 4-х балів. Однак розслаблятися було рано, адже вже наступного дня Україну знову атакувала потужна буря. Її потужність 26 і 27 липня була на рівні 5-ти балів.

Варто зазначити, що ця магнітна буря піде на спад, але вона затягнеться. 28 липня вона стане майже 4-бальною, після чого опуститься до 3-х балів. На такому ж рівні вона буде і 30 липня.

магнітна буря
В Україні затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 6 спалахів класу С. Повідомляється, що 29 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

Україну 'трусить' затяжна магнітна буря: коли закінчиться 5-бальний шторм
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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