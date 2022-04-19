У британській розвідці назвали причину провалу наступу РФ на Донбасі

Британські військові аналітики звернули увагу на нездатність Росії придушити оборону в Маріуполі.
Збройні Сили України відбивають численні спроби наступу російських військ, незважаючи на наростаючі обстріли і удари окупантів на Донбасі.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії, опублікованому у вівторок ввечері.
Британські військові аналітики переконані в тому, що на здатність Росії прогресувати як і раніше впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими вони стикалися досі, в поєднанні зі стійкістю високомотивованих українських збройних сил, йдеться в повідомленні.
Разом з тим підкреслюється, що нездатність Росії придушити оборону в Маріуполі і її безладні атаки, що завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать, що російські війська як і раніше не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б.
Крім того, в британській розвідці також додали, що стійкий опір Маріуполя створює проблеми для російських військ за іншими оперативними напрямками, відтягуючи на себе сили.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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