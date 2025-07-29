'Банкомати не видають готівку': клієнти Ощадбанку скаржаться на серйозний збій

Жінка розповіла, що кілька банкоматів не видавали їй готівку.

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Банкомати не видають готівку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Банкомат не видавав готівку клієнтці Ощадбанку

У банку лише порадили звернутись до інкасаторів

В одному із українських міст клієнти державної фінустанови Ощадбанк скаржаться на проблеми з видачею готівкових коштів через банкомати. Такий відгук з’явився на порталі Мінфін.

Клієнтка Ощадбанку з Чернігова розповіла, що попри правила банку на обсяг видачі готівки через банкомати у 25 тис. грн кожні три години, пристрої повідомляють про неможливість виконати відповідний запит.

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Відомо, що жінка перевірила кілька банкоматів і кожен видавав помилку.

"Банкомати Ощадбанку не видають готівку. При спробі зняти готівку на екрані банкомата прописано, що можна знімати 25 тис. грн кожні три години, по факту ж при спробі зняття суми 25 тис. грн або 20 тис., 15 тис.… видає помилку: з технічних причин ваш запит тимчасово не може бути виконаний. Пробувала в трьох банкоматах міста Чернігів та в одному банкоматі смт. Куликівка. Перша спроба зняття 22.07, остання 27.07", - йдеться у повідомленні.

Жінка додала, що зверталась до співробітника банку та дзвонила на гарячу лінію, але суттєвої допомоги вона не отримала.

"Спитала співробітника відділення чому банкомат не працює — вона відповіла що не знає, спробуйте знімати в інших банкоматах. На гарячій лінії відповіли що це питання не до них, треба шукати інкасаторів. Отака допомога", - йдеться у відгуку.

Відгук / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, клієнтка ПриватБанку поскаржилась на безпідставне зменшення кредитного ліміту, через що на її картці виник від'ємний баланс.

Також клієнти ПриватБанку скаржились на недостатній захист від шахраїв, які знімають великі суми з рахунків.

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Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

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