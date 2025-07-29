РФ після заяви Трампа вбила 22 українців, серед яких вагітна - Зеленський

Президент наголосив, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії.

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Удари РФ показують, що Москву треба примусити до миру / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомив Зеленський:

За добу росіяни вбили 22 людини

Внаслідок удару по Кам'янському загинула 23-річна вагітна жінка

Москва заслуговує на дієвий санкційний тиск

28 липня президент США Дональд Трамп виступив із заявою про те, що російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей.

Вже сьогодні, 29 липня, країна-агресорка Росія підтвердила слова американського лідера, адже станом на 10:54 відомо про 22 вбитих людей за останню добу. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

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"Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села", - додав він.

Президент також повідомив, що о другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Від цього удару загинули три людини, серед яких вагітна 23-річна Діана.

"Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", - наголосив Зеленський.

За словами глави держави, усі вбивства та удари росіян, усі відмови Кремля від припинення вогню свідчать про те, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий та дієвий санкційний тиск.

"Їх треба примусити до припинення вбивств і миру. Я дякую всім, хто в цьому допомагає. Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", - підсумував президент.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що пізно ввечері 28 липня російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області. Унаслідок удару загинуло 17 осіб, ще 42 дістали поранення. У постраждалих осколкове ураження обличчя.

Раніше російські окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами. Багато ворожих дронів були спрямовані, зокрема, на Київ. Внаслідок удару у столиці нашої держави була пошкоджена 25-поверхівка.

Згодом стало відомо, що унаслідок ворожої атаки вночі 28 липня в Києві постраждали вісім осіб, зокрема й одна дитина. Пошкоджень зазнали будівлі.

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