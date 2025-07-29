Лідер популярного українського фолк-гурту вступив до лав ЗСУ

Стисло:
- 45-річний Мар'ян Пирожок добровільно мобілізувався
- Гурт і шанувальники підтримали рішення артиста
Український музикант, фронтмен гурту Пиріг і Батіг і художник Мар'ян Пиріг Пирожок довго не виходив на зв'язок із шанувальниками в соціальних мережах. Коли він все-таки з'явився, то повідомив важливу новину: він вступив до лав ЗСУ.
45-річний артист пішов у війська добровольцем. "Хопа! От рідко останньо буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю - добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде... Здоровʼя бажаю!" - написав Пирожок у своєму блозі в Instagram.
У коментарях прихильники підтримують рішення музиканта, висловлюють свою вдячність і гордість.
На офіційній сторінці гурту Пиріг і Батіг підтвердили інформацію про мобілізацію Мар'яна Пирожка: "Друзі, повідомляємо, що лідер гурту Марʼян Пиріг вступив до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил та витримки в сему важливому кроці. Слава Україні! Смерть ворогам!".
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Про гурт: Пиріг і Батіг
Пиріг і Батіг - український фолк-гурт, заснований 2020 року у Львові; створений Мар'яном Пирогом як музично-поетичний проєкт, що має на меті дослідження української мови й поетики та їхню популяризацію через музику. Пиріг і Батіг модернізують народну пісню та музично трактують поезію українських поетів, зокрема Павла Тичини, Степана Руданського, Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Володимира Сосюри, Василя Стуса, Михайла Петренка, повідомляє Вікіпедія.
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