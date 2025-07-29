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Лідер популярного українського фолк-гурту вступив до лав ЗСУ

Анна Підгорна
29 липня 2025, 01:56
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Мар'ян Пирожок пішов добровольцем захищати нашу країну від окупантів.
Марьян Пирожок, Пиріг і Батіг
Мар'ян Пирожок поповнив лави ЗСУ - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/pyrigpyrozhok, instagram.com/pyrigbatig

Стисло:

  • 45-річний Мар'ян Пирожок добровільно мобілізувався
  • Гурт і шанувальники підтримали рішення артиста

Український музикант, фронтмен гурту Пиріг і Батіг і художник Мар'ян Пиріг Пирожок довго не виходив на зв'язок із шанувальниками в соціальних мережах. Коли він все-таки з'явився, то повідомив важливу новину: він вступив до лав ЗСУ.

45-річний артист пішов у війська добровольцем. "Хопа! От рідко останньо буваю на теренах мережевих… Багато про що є повісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю - добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде... Здоровʼя бажаю!" - написав Пирожок у своєму блозі в Instagram.

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У коментарях прихильники підтримують рішення музиканта, висловлюють свою вдячність і гордість.

Мар'ян Пиріжок
Мар'ян Пирожок поповнив лави ЗСУ - деталі / instagram.com/pyrigpyrozhok

На офіційній сторінці гурту Пиріг і Батіг підтвердили інформацію про мобілізацію Мар'яна Пирожка: "Друзі, повідомляємо, що лідер гурту Марʼян Пиріг вступив до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил та витримки в сему важливому кроці. Слава Україні! Смерть ворогам!".

Группа Пиріг і Батіг
Мар'ян Пирожок поповнив лави ЗСУ - деталі / instagram.com/pyrigbatig

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Про гурт: Пиріг і Батіг

Пиріг і Батіг - український фолк-гурт, заснований 2020 року у Львові; створений Мар'яном Пирогом як музично-поетичний проєкт, що має на меті дослідження української мови й поетики та їхню популяризацію через музику. Пиріг і Батіг модернізують народну пісню та музично трактують поезію українських поетів, зокрема Павла Тичини, Степана Руданського, Тараса Шевченка, Богдана-Ігоря Антонича, Володимира Сосюри, Василя Стуса, Михайла Петренка, повідомляє Вікіпедія.

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