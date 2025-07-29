Лілія Ребрик показала рідкісне фото з мамою-красунею - причина

Ви дізнаєтеся:
- Лілія Ребрик привітала маму
- Де зараз перебуває актриса
Українська відома акторка та ведуча Лілія Ребрик звернулася до своєї мами Віри Леонівни.
На своїй сторінці в соцмережах артистка привітала маму з днем народження та опублікувала кадри з іменинницею.
На світлинах з'явилися не тільки Лілія з мамою, а й батько та сестра знаменитості.
"Мамулечко, з днем народження! Будь завжди поруч. Любимо!" - написала Ребрик.
Зазначимо, зараз акторка перебуває на відпочинку в Туреччині разом з усією сім'єю і ділиться кадрами з відпустки.
Нагадаємо, Лілія перебуває у шлюбі з українським хореографом Андрієм Диким, стосунки з яким у неї розпочалися під час участі в шоу "Танці з зірками" ще 2011 року. Пара виховує трьох доньок: Діану, Поліну та Адель.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред розповідав, що про Настю Каменських думає її хрещена - українська співачка і Народна артистка Алла Кудлай, яка раніше відмовлялася коментувати NK.
Також нервовий Олег Винник розповів, яким чином опинився в Німеччині під час війни. Співак не вважає себе втікачем через виїзд з України під час повномасштабної війни, і всіляко намагається це довести.
Вас може зацікавити:
- "Іди собі": що відомо про повернення втікачів Винника та Потапа
- "Я завалила": Лідія Таран зізналася, які в неї проблеми
- Шанувальники не впізнали Тіну Кароль - що вона змінила в зовнішності
Про персону: Лілія Ребрик
Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред