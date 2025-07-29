Лілія Ребрик показала рідкісне фото з мамою-красунею - причина

Лілія Ребрик не промовчала у важливий день.

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Лілія Ребрик показалася з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Ребрик

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Лілія Ребрик привітала маму

Де зараз перебуває актриса

Українська відома акторка та ведуча Лілія Ребрик звернулася до своєї мами Віри Леонівни.

На своїй сторінці в соцмережах артистка привітала маму з днем народження та опублікувала кадри з іменинницею.

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На світлинах з'явилися не тільки Лілія з мамою, а й батько та сестра знаменитості.

Лілія Ребрик з мамою / фото: скрін instagram.com, Лілія Ребрик

"Мамулечко, з днем народження! Будь завжди поруч. Любимо!" - написала Ребрик.

Зазначимо, зараз акторка перебуває на відпочинку в Туреччині разом з усією сім'єю і ділиться кадрами з відпустки.

Лілія Ребрик з рідними / фото: скрін instagram.com, Лілія Ребрик

Нагадаємо, Лілія перебуває у шлюбі з українським хореографом Андрієм Диким, стосунки з яким у неї розпочалися під час участі в шоу "Танці з зірками" ще 2011 року. Пара виховує трьох доньок: Діану, Поліну та Адель.

Лілія Ребрик / інфографіка: Главред

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Про персону: Лілія Ребрик Лілія Ребрик - українська телеведуча та актриса. Заміжня за танцюристом і хореографом Андрієм Диким (у шлюбі з 2011 року). Пара познайомилася на шоу "Танці з зірками". У сім'ї Ребрик і Дикого зростає троє їхніх спільних доньок - Діана (2012), Поліна (2018) і Аделіна (2024).

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